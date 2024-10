Le prochain Mac Mini vanté pour la mise à niveau vers le lancer de rayons ainsi que Apple Intelligence dans une nouvelle fuite

Le lancement du prochain Mac Mini devrait être à la fois imminent et important, avec une mise à niveau substantielle de la conception du PC de bureau le plus compact d’Apple. Désormais, l’appareil de fin 2024 pourrait être présenté comme une mise à niveau encore plus importante grâce à son silicium M4. On pense que la Mini deviendra davantage une machine de jeu ainsi qu’une source d’assistance numérique plus puissante.

Là encore, cela pourrait rendre le plus petit nouveau PC d’Apple exceptionnellement cher pour sa taille, d’autant plus que son prédécesseur M2 Pro de 32 Go reste à 1 832,99 $ sur Amazon en ce moment.

Il pourrait être présenté comme encore plus de puissance de bureau dans un boîtier encore plus petit qu’on ne le pensait auparavant, avec le silicium M4 qui devrait désormais être lancé avec des NPU capables d’effectuer jusqu’à 38 000 milliards d’opérations par seconde (TOPS).

On pense que le prochain Mac Mini fera ses débuts comme tout sauf un simple rafraîchissement grâce à un encombrement encore plus réduit qui remplace l’esthétique typiquement épurée de la série par davantage de ports frontaux.

