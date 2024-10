Le prochain Mac mini pourrait être presque aussi petit qu’une Apple TV

Le Mac mini bénéficiera d’une mise à niveau cette semaine, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le mini est l’ordinateur de bureau d’Apple (en réalité juste une petite boîte grise) positionné entre l’iMac grand public et les ordinateurs de bureau de qualité professionnelle de l’entreprise.

Le nouveau mini serait de plus en plus petit – presque de la taille d’un décodeur Apple TV. Il comprendra deux ports à l’avant et (sur certains modèles) trois à l’arrière. Pour la première fois, il prendra en charge la technique graphique du lancer de rayons. Apparemment, les sources de Gurman affirment qu’il s’agira du « Mac le plus impressionnant à utiliser le silicium interne d’Apple ».

Les deux nouveaux modèles de Mac mini feraient partie d’une multitude de nouveaux appareils Apple annoncé cette semaine. La gamme comprendra également un iMac 24 pouces, un MacBook Pro 16 pouces et deux configurations différentes du MacBook Pro 14 pouces, toutes utilisant la puce M4 d’Apple.

Une information supplémentaire : Gurman rapporte également que l’écran de maison intelligente d’Apple aurait à peu près la taille de deux iPhones côte à côte, avec une petite base (similaire à l’iMac G4) qui comprend également des haut-parleurs.