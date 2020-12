Une prochaine tablette de Lenovo est apparue dans une liste Geekbench démarrant Android 11. L’ardoise sans nom portant le numéro de modèle TB-7306F arbore le Helio A22 de Mediatek et 2 Go de RAM. La tablette a géré 144 points dans le département monocœur et 498 points sur le test multicœur.





Liste Lenovo TB-7306F Geekbench

Ces spécifications sont conformes à l’onglet M8 qui pourrait indiquer que le TB-7306F est en fait son successeur. Le modèle de l’année dernière offrait un panneau IPS de 8 pouces dans les configurations HD et FHD +, ainsi qu’un stockage de 16/32 Go et une batterie de 5000 mAh. Les caméras étaient à 2MP à l’avant et 5MP à l’arrière.





Lenovo Tab M8

Il reste à voir ce que Lenovo a prévu, mais nous nous assurerons de vous mettre à jour avec plus de détails au fur et à mesure qu’ils apparaissent.

