Le prochain lancement du vaisseau spatial SpaceX est confronté à davantage de retards potentiels

Alors que la Federal Aviation Administration travaille en étroite collaboration avec SpaceX pour approuver le prochain lancement de Starship, un examen environnemental requis par une autre agence fédérale pourrait maintenir le véhicule immobilisé pendant des mois de plus.

Le service américain de la pêche et de la faune a déclaré Bloomberg Lundi, il n’a pas encore commencé son examen d’un nouveau système de déluge d’eau que SpaceX prévoit d’exploiter lors de son prochain lancement. L’agence travaille avec la FAA pour terminer sa partie du processus d’autorisation, mais a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu tous les documents dont elle avait besoin pour commencer l’examen, qui pourrait prendre entre un et quatre mois.

Le nouveau système déluge est destiné à amortir une partie de la chaleur et de la force importantes du lancement. La première tentative de lancement orbital de Starship en avril a essentiellement détruit une grande partie de la rampe de lancement de l’installation Starbase de la société au Texas.

Pendant ce temps, le chef de la FAA est optimiste quant aux progrès de Starship vers un autre vol.

« Nous travaillons bien avec eux et avons eu de bonnes discussions », a déclaré aux journalistes l’administratrice par intérim de la FAA, Polly Trottenberg, le 13 septembre. selon Reuters.

La FAA a annoncé le 8 septembre qu’elle avait clôturé son enquête sur « l’accident » qui s’est terminé lors de la première tentative de vol orbital du Starship le 20 avril. Ce test s’est terminé par la destruction intentionnelle du véhicule après que le propulseur Super Heavy du premier étage ne se soit pas séparé du moteur principal. Le vaisseau lui-même.

La FAA, qui supervise les vols spatiaux commerciaux aux États-Unis, a envoyé une lettre à SpaceX décrivant une liste de 63 mesures correctives à prendre avant qu’une licence de lancement ne soit délivrée pour la prochaine tentative de vol orbital du Starship.

Le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que la plupart de ces changements étaient effectués et qu’il était prêt à décoller.

Regarde ça: Le test en vol du vaisseau spatial SpaceX se termine en beauté 05:12

Pour être clair, la liste des modifications a été élaborée en coopération avec les ingénieurs de SpaceX et approuvée par la FAA. La façon dont le processus fonctionne réellement est que SpaceX détermine ce qui, selon lui, a causé l’accident et soumet un rapport, comprenant des mesures correctives, à la FAA. Ce rapport a été soumis le 21 août. Dans le cadre de son enquête, la FAA a examiné ce rapport et envoyé la semaine dernière une liste finale des modifications requises à SpaceX.

« Les mesures correctives comprennent une refonte du matériel du véhicule pour éviter les fuites et les incendies, une refonte de la rampe de lancement pour augmenter sa robustesse, l’intégration d’examens supplémentaires dans le processus de conception, des analyses et des tests supplémentaires des systèmes critiques pour la sécurité », a déclaré le communiqué. FAA a dit dans un rapport.

L’agence a souligné que « la clôture de l’enquête sur l’accident ne signifie pas une reprise immédiate des lancements de Starship ».

Quelques jours seulement avant l’annonce de la FAA, SpaceX et Musk a dit sur X (anciennement Twitter) qu’un nouveau prototype de Starship, baptisé Ship 25, avait été empilé sur un nouveau booster Super Heavy et que la paire couplée était prête à être lancée.

SpaceX a publié plus tard un déclaration qui lui est propre qui a mis en évidence l’échec du vol d’essai du 20 avril.

« Pendant la montée, le véhicule a subi des incendies dus à une fuite de propulseur à l’arrière du booster Super Heavy, qui a finalement coupé la connexion avec l’ordinateur de vol principal du véhicule », indique le communiqué. « Cela a entraîné une perte de communication avec la majorité des moteurs d’appoint et, finalement, le contrôle du véhicule. »

Alors, quand Starship volera-t-il ?

La société affirme avoir depuis apporté de nombreux correctifs, mises à niveau et autres atténuations à Starship, à son régime de tests et à son infrastructure de lancement. La rampe de lancement de la base stellaire SpaceX, dans le sud du Texas, a été partiellement détruite lors du décollage d’avril.

Musk a dit sur X le 10 septembre, que l’équipe SpaceX avait réalisé 57 des améliorations requises par la FAA et que les six éléments restants faisaient référence à des actions futures pour des vols ultérieurs.

Cependant, la lettre de la FAA envoyée à SpaceX le 7 septembre, qui a été partagée avec moi-même et d’autres journalistes, laissait entendre que la société n’avait pas encore soumis sa demande de licence de lancement pour la prochaine tentative de Starship d’atteindre l’espace.

Il semble donc que Starship soit sur le point d’être à nouveau lancé, mais il reste encore du travail à faire, notamment l’examen environnemental du Fish and Wildlife Service, qui semble désormais être l’obstacle le plus important à franchir.

Si l’agence commence bientôt cet examen, nous pourrions encore assister à un lancement en octobre dans le meilleur des cas. Il est également envisageable que cela soit repoussé à 2024.

Restez à l’écoute.