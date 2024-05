Benoit Blanc s’attaque très prochainement à un autre mystère. Réalisateur Rian Johnson a teasé la prochaine sortie du détectivequi s’appellera Réveillez-vous l’homme mort et devrait sortir en 2025. En plus du retour de Johnson pour écrire et réaliser, Daniel Craig reprendra son rôle de Blanc. Pour l’instant, c’est toute l’information dont nous disposons.