Le prochain Joshimath : voici les autres endroits qui risquent de couler

Une ville himalayenne en train de couler met en lumière les dangers qui pèsent sur la région et l’écologie fragile de la chaîne de montagnes perturbée par une prolifération de barrages, de routes et de sites militaires près de la frontière avec la Chine.

Les risques, signalés depuis des décennies par les écologistes et les militants, sont apparus récemment après que l’affaissement du sol – un affaissement progressif dû au déplacement des couches de terre souterraines – a provoqué des fissures dans des centaines de maisons de la petite ville de Joshimath, située à une altitude de plus de 6 000 pieds (1 830 mètres) dans l’état des collines du nord de l’Uttarakhand.

La zone à haut risque sismique est parsemée de plusieurs villes et villages pittoresques qui sont des portes d’entrée vers des sentiers de randonnée, des sites de pèlerinage hindous et des avant-postes stratégiques dans le conflit frontalier persistant entre l’Inde et la Chine.

La région est déjà vulnérable aux phénomènes météorologiques extrêmes fréquents et aux glissements de terrain. Une averse massive en 2013 a fait plus de 5 000 morts dans l’État.

Quatre projets hydroélectriques d’un coût projeté combiné d’environ 155 milliards de roupies (1,9 milliard de dollars) sont actuellement en construction dans l’Uttarakhand.

“Les villages et les cantons de la partie nord de l’Uttarakhand sont situés le long des principales zones de poussée active dans l’Himalaya et sont très sensibles en raison de l’écosystème fragile de la région”, a déclaré Rajeev Upadhyay, professeur de géologie à l’Université Kumaun de Nainital. “De nombreuses habitations, construites sur les débris d’anciens glissements de terrain, sont déjà soumises à un stress naturel et les constructions artificielles ajoutent un stress supplémentaire à la région.”

Des incidents de naufrage dans la région de Joshimath ont été signalés dès les années 1970. Un affaissement rapide d’un maximum de 5,4 centimètres a été déclenché dans la ville de Joshimath au cours des 12 jours précédant le 8 janvier. Un affaissement lent d’un maximum de 9 centimètres (3,5 pouces) a été enregistré au cours des sept mois précédant novembre l’année dernière, selon un déclaration et images satellite publiées par le Centre national de télédétection de l’Organisation indienne de recherche spatiale.

“Si vous faites beaucoup d’activités mécaniques excessives dans la région, la terre sera susceptible de glisser”, a déclaré M. Upadhyay. “Toute la zone est vulnérable à l’affaissement.”

Chamoli, Uttarakhand : Au milieu du problème de l'affaissement des terres à Joshimath, des fissures ont également été observées sur certaines maisons à Bahuguna Nagar de la municipalité de Karnaprayag.

Voici quelques endroits de l’Uttarakhand qui pourraient être à risque :

Joshimath: Le site de la catastrophe actuelle est un pôle militaire et administratif majeur. Des millions de fidèles traversent chaque année cette ville de garnison pour rejoindre Badrinath, une ville sainte pour les hindous. La société d’État NTPC Ltd. travaille sur un projet d’énergie hydroélectrique à proximité.

La Cour suprême entendra la semaine prochaine une requête d’un chef religieux local cherchant à arrêter la construction du projet d’électricité en le blâmant pour les dommages.

NTPC, le plus grand producteur d’électricité de l’Inde, a nié que ses activités de construction aient entraîné un affaissement du sol.

Téhri: Des fissures sont apparues dans certaines maisons de la région. Le barrage de Tehri à proximité est le plus haut barrage de l’Inde et l’un des plus grands projets hydroélectriques. C’est aussi une destination touristique populaire. Le projet a également soulevé des inquiétudes concernant les problèmes environnementaux liés à la localisation d’un grand barrage dans l’écosystème délicat des contreforts de l’Himalaya.

mana: Considéré comme le dernier village à la frontière avec la Chine, c’est aussi une installation militaire clé où l’effectif des troupes a été renforcé après le dernier affrontement frontalier entre l’Inde et la Chine à l’été 2020.

Certaines troupes ont été déplacées des zones entourant Joshimath, a déclaré jeudi le chef de l’armée, le général Manoj Pande.

Mana est reliée à une autoroute nationale, dans le cadre d’un projet promu par le Premier ministre Narendra Modi pour améliorer la connectivité entre les sites de pèlerinage. Des groupes environnementaux ont exprimé leur inquiétude au sujet du projet, affirmant que l’abattage d’arbres dans la zone riche en faune augmentera les risques de glissement de terrain.

Dharasu: La ville de la colline a un terrain d’atterrissage critique pour les habitants ainsi que pour l’armée pour déplacer des troupes et du matériel vers la frontière contestée de l’Himalaya. Les transporteurs C-130 fabriqués aux États-Unis atterrissent dans ce patch.

Harshil: Une ville importante sur la route de pèlerinage himalayenne et également utilisée par les militaires pour les opérations. Lors des crues soudaines de 2013, la région a été dévastée et la ville est devenue un centre logistique important pour les troupes afin d’aider aux efforts d’évacuation.

Gauchar: Une importante base civile et militaire à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Joshimath et à seulement 200 kilomètres de la frontière. La majeure partie des efforts de sauvetage et de secours de l’armée de l’air indienne en 2013 a été organisée à partir de cette ville.

Pithoragarh: C’est un pôle militaire et civil important. En plus d’être un grand centre administratif, il possède une piste d’atterrissage pouvant accueillir de gros avions et est crucial pour l’armée.

Pourtant, il est difficile de déterminer avec précision la cause des dommages à Joshimath en l’absence de données scientifiques adéquates, a déclaré Kalachand Sain, directeur de l’Institut Wadia de géologie himalayenne dans la ville de Dehradun, dans l’Uttarakhand.

“L’écologie de la région et de l’Himalaya est complexe”, a déclaré Sain. “Il y a plusieurs endroits où il y a eu un développement et une construction rapides mais qui tiennent. Il y a un besoin pour une étude scientifique approfondie et approfondie de la région himalayenne.”

