Le prochain jeu Nintendo Switch de Mario, Sparks of Hope, obtient une nouvelle bande-annonce cinématographique

Nintendo et Ubisoft ont publié une nouvelle bande-annonce cinématographique pour le prochain jeu Mario + Rabbids: Sparks of Hope avant son lancement la semaine prochaine.

Suite du crossover à succès improbable de 2017, Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle, Sparks of Hope voit le plombier de Nintendo faire à nouveau équipe avec l’équipe maniaque des Lapins Crétins, cette fois pour sauver la galaxie d’une sombre menace connue sous le nom de Cursa.

Comme auparavant, les joueurs devront manœuvrer stratégiquement Mario et sa compagnie sur le champ de bataille, en utilisant la couverture et les capacités spéciales de chaque personnage pour vaincre les forces maléfiques de Cursa.

En plus des héros de retour comme Mario et Rabbid Peach, Sparks of Hope présente plusieurs nouveaux personnages jouables, dont Rabbid Rosalina et l’ennemi de longue date de Mario, Bowser, qui fait équipe à contrecœur avec les gentils pour vaincre Cursa et sauver ses propres sbires.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope sera lancé sur Nintendo Switch le 20 octobre. Le jeu sera disponible en éditions standard et or. Ce dernier comprend un abonnement de saison qui permet aux joueurs d’accéder à tous les packs DLC à venir dès leur arrivée, ainsi qu’au pack Galactic Prestige, qui comprend trois skins d’armes exclusifs.

La bande-annonce de Sparks of Hope arrive dans la foulée de la première bande-annonce du film Super Mario Bros., qui met en vedette Chris Pratt dans Mario et Jack Black dans Bowser. Le film devrait sortir en salles le 7 avril.