Le prochain jeu « Battlefield » se déroulera dans le présent

Electronic Arts organise demain une journée investisseurs et avant cela, l’éditeur a révélé de nouveaux détails sur son prochain jeu sans titre « Battlefield ».

IGN a partagé le premier concept art officiel et a révélé que le titre reviendrait dans un cadre moderne – la première fois que la franchise le fait depuis « Battlefield 4 » de 2013 et « Battlefield: Hardline » de 2015.

La société a ensuite lancé le très populaire coffret « Battlefield 1 » sur la Première Guerre mondiale, qui a reçu des critiques élogieuses et s’est vendu à plus de 15 millions d’exemplaires. Le coffret « Battlefield V » sur la Seconde Guerre mondiale et le coffret « Battlefield 2042 » sur un futur proche ont reçu des critiques mitigées et se sont révélés être des déceptions commerciales.

EA ne discute pas des détails du jeu, même si l’art suggère un cadre européen, mais il semble que les combats de navire à navire et d’hélicoptère feront partie du nouveau jeu.

Vince Zampella, directeur de Respawn Entertainment et directeur général du groupe EA Studios, explique au média qu’ils adoptent une approche de retour aux sources :

« Si vous regardez le sommet de Battlefield, c’est l’ère de Battlefield 3… Battlefield 4 où tout était moderne. Et je pense que nous devons revenir au cœur de ce qu’est Battlefield et le faire de manière incroyable, puis nous verrons où cela nous mènera à partir de là. Mais je pense que pour moi, le summum de l’esprit Battlefield se situe dans les jours de Battlefield 3 et 4. Je pense donc que c’est nostalgique pour les joueurs, pour moi, et même pour les équipes. C’était en quelque sorte l’âge d’or… même si je dirais aussi 1942. Nous devons avoir le noyau dur. Les joueurs de Battlefield savent ce qu’ils veulent. Ils sont avec nous depuis toujours, ils nous soutiennent énormément. Nous devons regagner leur confiance et les faire revenir à nos côtés.

Le jeu conservera également l’ancienne approche à 64 joueurs par carte, abandonnant les cartes à 128 joueurs lancées par « Battlefield 2042 » afin de parvenir à des « espaces de jeu denses, vraiment agréables et bien conçus ». Il n’y a pas non plus de « spécialistes », seulement des classes comme dans l’ancien « Battlefield ».

DICE, Motive, Ripple Effect, Criterion et le regretté Ridgeline travaillent tous sur le développement du jeu qui est l’un des plus ambitieux de l’histoire d’EA.

Aucune date n’a encore été fixée, mais EA aurait annoncé qu’il « testerait le jeu chaque semaine » et qu’il prévoit de lancer un programme communautaire l’année prochaine. Il a également indiqué que même s’il y a eu « quelques discussions », il n’y a pas de projet pour l’instant d’adaptations cinématographiques de la licence comme « The Last of Us », « Arcane » ou « Fallout ».