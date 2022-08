Le prochain iPhone SE ressemblera à l’iPhone XR, l’iPhone 14 Pro obtiendra un nouvel appareil photo ultra-large

Le prochain iPhone SE abandonnera enfin son design actuel et passera à celui qui serait identique à celui de l’iPhone XR à partir de 2018. C’est dire si une nouvelle rumeur en la matière est à en croire. Sa source est Jon Prosser, parlant sur le podcast Geared Up, et il a fourni des informations fiables dans le passé, alors peut-être que cela se passe en fait.

Mais vous ne devriez probablement pas préparer le pétillant tout de suite, car un nouvel iPhone SE a été lancé plus tôt cette année, et il est arrivé deux ans après son prédécesseur. Et donc, si Apple maintient le même rythme de sortie pour cette série, cela signifie que le nouveau modèle, celui qui ressemblera à un iPhone XR, n’arrivera qu’en 2024. À ce moment-là, ce design aura six ans. Vous pouvez clairement sentir à quel point Apple se soucie de son téléphone le plus abordable, n’est-ce pas ?

iPhone XR

Passant aux appareils dont la société se soucie vraiment, la série iPhone 14 Pro est désormais dotée d’un appareil photo ultra large amélioré, avec une taille de pixel de 1,4 μm. Ce serait une forte augmentation par rapport à la taille de pixel de 1,0 μm sur l’appareil photo ultra-large de l’iPhone 13 Pro, et cela a sans surprise conduit à ce que les composants soient plus chers à acheter pour Apple.



iPhone 13 Pro

Le capteur est apparemment fabriqué par Sony, tandis que le “module appareil photo compact” est fabriqué par LG Innotek, et les deux sociétés devraient bénéficier de l’augmentation des prix. En revanche, les acheteurs des deux modèles Pro qui sortiront plus tard cette année seront théoriquement les bénéficiaires de meilleurs clichés ultra larges, notamment de nuit. Voyons si cela se produit réellement.

