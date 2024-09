Le prochain iPhone d’Apple propulsera le pionnier de la technologie dans l’ère de l’IA – Winnipeg Free Press

L’iPhone omniprésent d’Apple est sur le point d’innover en passant à l’intelligence artificielle qui fera tout, depuis l’amélioration de son assistant Siri, souvent stupide, jusqu’à la création d’émojis personnalisés à la volée.

La nouvelle ère débutera lundi avec le dévoilement du très attendu iPhone 16 dans un auditorium de Cupertino, en Californie, nommé d’après le cofondateur d’Apple, Steve Jobs, qui a sorti le premier iPhone en 2007 et l’a agité comme une baguette magique tout en prédisant qu’il remodelerait la société.

Depuis, Apple a vendu des milliards d’iPhones, contribuant à créer environ 3 000 milliards de dollars de richesse pour les actionnaires. Mais au cours de la dernière décennie, il n’y a eu que des mises à niveau mineures d’un modèle à l’autre, ce qui a incité les gens à retarder l’achat d’un nouvel iPhone et a conduit à une récente chute des ventes du produit phare d’Apple.

DOSSIER – L’iPhone 15 Pro est présenté après son lancement sur le campus d’Apple, le 12 septembre 2023, à Cupertino, en Californie. (AP Photo/Jeff Chiu, dossier)

L’iPhone 16 suscite un buzz encore plus grand car il s’agit du premier modèle à être spécialement conçu pour l’IA, une technologie qui devrait déclencher la plus grande révolution de l’industrie depuis que Jobs a propulsé Apple sur le marché des smartphones il y a 17 ans.

Les avancées incluses dans l’iPhone 16 pourraient faire d’Apple « le gardien de la révolution de l’IA grand public », a écrit Dan Ives, analyste de Wedbush Securities, dans une note de recherche.

Le changement de cap d’Apple a commencé il y a trois mois avec un aperçu de sa nouvelle approche lors d’une conférence de développeurs, contribuant à susciter l’impatience pour la présentation de lundi.

Depuis cette conférence de juin, des concurrents comme Samsung et Google ont fait encore plus de progrès en matière d’intelligence artificielle. Google a même pris la décision inhabituelle de présenter ses derniers téléphones Pixel dotés de leur propre magie d’intelligence artificielle le mois dernier au lieu de s’en tenir à son calendrier traditionnel d’octobre dans le but de faire de l’ombre à la sortie de l’iPhone 16 d’Apple.

Pour tenter de se démarquer des premiers leaders de l’intelligence artificielle, la technologie intégrée à l’iPhone 16 est présentée comme « Apple Intelligence ». Malgré tout, Apple Intelligence est similaire à l’intelligence artificielle générique déjà disponible sur le Pixel 9 de Google et le Samsung Galaxy S24 sorti en janvier.

La plupart des tâches d’IA d’Apple seront effectuées sur l’iPhone lui-même plutôt que dans des centres de données distants – une distinction qui nécessite un processeur spécial dans les prochains modèles et les iPhone 15 haut de gamme sortis il y a un an.

C’est pourquoi les investisseurs anticipent une forte demande pour l’iPhone 16, ce qui entraînera une hausse des ventes qui a fait grimper le cours de l’action d’Apple de 13 % depuis qu’Apple a présenté sa stratégie d’intelligence artificielle en juin. Cette hausse a augmenté la valeur boursière de l’entreprise de près de 400 milliards de dollars.