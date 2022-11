Le prochain iPhone 15 devrait avoir un dos arrondi, un châssis en titane

Selon un informateur spécialisé dans les fuites liées à Apple, Apple prévoit une grande refonte de la conception de sa gamme d’iPhone 15. Apparemment, le nouveau châssis sera en titane tandis que le panneau arrière en verre aura des bords arrondis.

L’avant restera cependant plat, ressemblant au bon vieil iPhone 5C. Une transition plus douce entre le cadre latéral du téléphone et la vitre arrière est donc attendue. Une prise en main plus confortable est probablement l’objectif et la construction en titane réduira probablement le poids. Le pronostiqueur dit qu’il est trop tôt pour confirmer les changements et même s’il y a un débat interne chez Apple, rien n’est définitif.

Là encore, cette prédiction n’est pas trop farfelue puisque le MacBook et le Mac mini d’Apple présentent des apparences similaires, de sorte que le langage de conception peut également se répercuter sur les iPhones.

