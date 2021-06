Le prochain iPad mini sera un iPad Air plus petit, de nouveaux rendus montrent

L’iPad mini a l’air vieux, comparé aux derniers iPad Air et iPad Pro, et Apple le sait. Nous avons déjà entendu d’innombrables fois qu’une refonte est en cours pour la plus petite tablette de l’entreprise, et aujourd’hui, un nouveau rapport le répète exactement, tout en nous montrant à quoi ressemblera le prochain modèle.

Notez que ce ne sont pas des rendus divulgués, ils sont construits sur la base d’un mélange de schémas, de fichiers CAO et d’images pratiques, créés à partir de zéro afin de protéger les sources.

Avec ça à l’écart, on y va. Comme vous pouvez le voir, le prochain iPad mini dégage beaucoup de vibrations iPad Air. En fait, cela ressemble à une version réduite de cela. Les voici côte à côte :



iPad Air (2020) à gauche, iPad mini 6 à droite

Le bouton d’accueil a finalement disparu, permettant des lunettes plus étroites, et en fait, le nouvel iPad mini sera presque identique en taille à l’ancien – la différence est de 3 mm en hauteur et en largeur. Et pourtant, il pourra évidemment s’adapter à un écran plus grand. Le modèle à venir mesure 206,3 x 137,8 x 6,1 mm, donc l’épaisseur reste inchangée. Cela dit, les côtés sont plats comme dans l’iPad Air.

Le capteur d’empreintes digitales est intégré dans le bouton d’alimentation allongé et les haut-parleurs ont été « considérablement améliorés ». Fini le connecteur Lightning, laissant la place à l’USB-C, de manière assez choquante. Des sources affirment que le nouvel iPad mini sera proposé en argent, noir et or.

Il prendra en charge une variante Apple Pencil plus récente et plus petite, et la tablette est alimentée par le chipset Apple A14. Il y aura une version avec connectivité 5G, et le lancement devrait enfin avoir lieu avant la fin de cette année.

