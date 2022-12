Le prochain iPad Mini d’Apple est en préparation, selon un analyste

Apple travaille sur un nouvel iPad Mini avec un nouveau processeur dont la sortie est prévue à la fin de l’année prochaine ou au premier semestre 2024, analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo a prédit dans un tweet mardi.

Il a également déclaré qu’il était peu probable qu’Apple remplace le Mini par un iPad pliable en 2025, car un appareil pliable coûterait beaucoup plus cher qu’un Mini, ce qui en fait une mauvaise proposition en remplacement du Mini. Kuo est un analyste largement suivi et réputé pour ses prédictions Apple fiables.

Apple n’a pas immédiatement répondu à un message demandant un commentaire.

L’iPad Mini a été actualisé pour la dernière fois en 2021, jusqu’à sa sixième génération, donnant à la minuscule tablette ultraportable d’Apple un meilleur affichage, un port USB-C au lieu de Lightning, un processeur plus puissant et des caméras améliorées – en plus, il a ajouté la possibilité de claquer magnétiquement un Apple Pencil sur le côté du gadget.

Pendant ce temps, les téléphones à écran pliable ont déjà débarqué de nombreux autres fabricants d’appareils, dont Samsung, Motorola, Huawei et Xiaomi. On dit depuis longtemps qu’Apple travaille sur son propre appareil pliablemais il a également l’habitude de laisser d’autres entreprises commercialiser de nouvelles technologies et de nouveaux formats, avant de proposer sa propre version plus tard.