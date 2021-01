Le prochain iPad d’entrée de gamme sera livré avec un châssis plus fin et plus léger

Selon un nouveau rapport du blog japonais Mac Otokara, L’iPad d’entrée de gamme de 9e génération d’Apple, qui devrait faire ses débuts plus tard cette année, sera lancé avec un design similaire à l’iPad Air 3 de 2019 avec un corps plus fin et plus léger que le modèle 2020 sortant.







iPad Air 2019 (à gauche) à côté de l’iPad 2020 (à droite)

Les nouvelles informations sont basées sur des sources de la chaîne d’approvisionnement chinoise et confirment plus ou moins le rapport du mois dernier avec des détails supplémentaires tels qu’une épaisseur de 6,3 mm au lieu de 7,5 mm sur l’iPad au budget actuel et une réduction de poids à 460 grammes par rapport aux 490 grammes de l’iPad 2020. Un bouton d’accueil rond avec un capteur Touch ID intégré, un écran laminé et un port d’éclairage sont également au menu.

Le rapport affirme également que la diagonale de l’écran restera inchangée à 10,2 pouces, tandis que les informations précédentes suggéraient une légère augmentation à 10,5 pouces. Nous attendons également le chipset A13 Bionic associé à 4 Go de RAM. Il n’y a pas de consensus sur la date de lancement du nouvel iPad pour le moment, les rapports antérieurs suggérant une version début 2021 tandis que d’autres affirmant qu’un lancement en septembre est plus probable.

En plus de l’iPad d’entrée de gamme mis à jour, le nouveau rapport suggère que l’écran et le boîtier des iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces resteront inchangés bien que les performances «s’améliorent considérablement» grâce à un nouveau chipset de la série A.

La source (en japonais) | Via