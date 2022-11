Le prochain héros d’Overwatch 2, Ramattra, ouvre les portes du savoir majeur

La première saison d’Overwatch 2 se termine dans environ quatre semaines, et nous avons déjà un premier aperçu de ce qui nous attend pour la saison deux, en commençant par un vidéo d’origine pour le nouveau héros de char, Ramattra. (Désolé, les espoirs de Mauga.) D’abord taquiné lors de l’événement Storm Rising PvE en 2019, Ramattra sera le premier nouveau héros ajouté au jeu après le lancement d’Overwatch 2 le 4 octobre, et d’après l’apparence des choses, il est sur le point de se développer de manière significative. Tradition d’Overwatch.

L’un des plus grands changements de l’Overwatch original à Overwatch 2 est l’ajout de contenu saisonnier dans le cadre du modèle de jeu gratuit. La première saison présentait un thème cyberpunk et présentait le héros de soutien Kiriko au niveau 55 du pass de combat gratuit pour les nouveaux joueurs. La deuxième saison présentera Ramattra et une nouvelle carte, encore non annoncée, qui aura des liens avec le nouveau héros. Les premières indications sont que Ramattra sera toujours débloqué au niveau 55 du pass de combat gratuit et instantanément débloqué dans le pass premium.

Les détails exacts du gameplay sont toujours gardés secrets, mais dans une interview avec les médias plus tôt cette semaine, les développeurs d’Overwatch ont confirmé quelques aspects de son gameplay. Plus particulièrement, Ramattra est un héros qui change de forme, similaire à Bastion. Sa forme omnique a une barrière et des dégâts à plus longue portée, mais il peut également se transformer en sa forme de némésis, faisant de lui un personnage de mêlée menaçant qui peut percer les barrières. Selon les développeurs, les joueurs de Ramattra devront maîtriser le moment de changer de forme.

J’ai demandé quelles leçons sur le développement pour le gameplay 5v5 l’équipe avait appliquées à la conception de Ramattra. Le concepteur principal des héros, Alec Dawson, a parlé plus largement de l’approche du jeu vis-à-vis des chars : “L’un de nos objectifs dans Overwatch 2 en général est qu’ils aient un niveau d’autosuffisance”, ce que Ramattra a sous la forme d’un contrôle des foules et moyens de se protéger en plus de son équipe.

Dion Rogers, le directeur artistique du jeu, a ajouté : “Dans son mode Némésis, il est si menaçant et menaçant – cela convient très bien au 5 contre 5.”

Nous aurons plus de détails sur le gameplay de Ramattra dans les semaines à venir, mais il y a déjà de quoi s’enthousiasmer. La vidéo de révélation de Ramattra a des liens profonds avec le plus grand conflit de l’univers Overwatch – la crise omnique. Avertissement : Apprentissage en profondeur de Lore.

Les omnics sont une race de robots sensibles, comme les héros Orisa et Zenyatta, dont beaucoup ont été victimes de discrimination de la part des humains dans des pays du monde entier. Ramattra est le chef de Null Sector, un groupe militant d’omnics qui a attaqué l’humanité lors d’un soulèvement mondial quelques décennies avant le début du jeu. L’équipe Overwatch a été formée à l’origine pour mettre fin à la crise en supprimant le commandement central de l’organisation.

Overwatch a réussi cette mission, mais a finalement été dissoute en disgrâce dans les années qui ont suivi la crise omnique. L’Overwatch 2 cinématique d’annonce montre une nouvelle attaque de Null Sector, ce qui implique que Ramattra pourrait être au centre du conflit principal dans Overwatch 2 lorsque le mode de jeu PvE sortira l’année prochaine.

Le nouveau héros a également des liens étroits avec un ancien favori – le héros de soutien Zenyatta. Selon Gavin Jurgens-Fyhrie, le concepteur narratif principal du jeu, Ramattra était l’omnic qui a amené le moine omnic préféré de tout le monde dans le monastère de Shambali, et les deux sont devenus aussi proches que des frères, bien que leurs chemins aient finalement divergé.

En fin de compte, la sortie de Ramattra le 6 décembre devrait être le début d’une nouvelle ère pour le récit d’Overwatch – le début des réponses aux questions que les fans d’Overwatch se posent depuis des années, selon les développeurs. Selon les mots du responsable narratif de l’équipe, “Les joueurs commenceront à voir ce que nous avons prévu depuis le début… Des secrets que les joueurs peuvent explorer et découvrir ce que nous avons en réserve pour les années à venir.”

