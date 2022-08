Le prochain haut-parleur de Sonos pourrait être son “meilleur son” à ce jour, selon une fuite

UN nouvelle enceinte haut de gamme au nom de code Optimo 2 est produit par Sonosselon un rapport publié mercredi par The Verge, qui aurait visionné des images préliminaires de l’appareil.

Le rapport décrit l’Optimo 2 comme une “évolution substantielle” dans la conception par rapport à produits existants fabriqué par la société audio, et dit qu’il est censé être “le meilleur haut-parleur que Sonos ait jamais produit” car il est capable de jouer du son dans presque toutes les directions.

Les personnes familières avec les plans de produits ont déclaré à The Verge que l’Optimo 2 a le double de la quantité de RAM et jusqu’à huit fois plus de mémoire flash que n’importe quel précédent. , selon The Verge. Le rapport indique que l’Optimo 2 est en passe de devenir le “couteau suisse des haut-parleurs Sonos”.

Sonos n’a pu être joint dans l’immédiat pour commenter.

Lire la suite: Meilleurs orateurs de 2022