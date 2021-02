Le prochain gros problème de Big Tech pourrait venir de personnes comme «  M. Sweepy ‘

Google est confronté à des affaires antitrust de la part du principal responsable de la concurrence en Europe, du ministère de la Justice et des procureurs généraux de plus de 30 États et territoires.

Ensuite, il y a les poursuites intentées par des gens comme M. Sweepy.

L’opérateur d’un site Web appelé Sweepstakes Today, M. Sweepy – un surnom utilisé par Craig McDaniel – dit que Google a utilisé son pouvoir sur la publicité en ligne pour purger son site Web. En décembre, il a intenté une action en justice contre Google, affirmant qu’il avait droit à des dommages-intérêts «substantiels».

Son cas est l’un de ce qui devrait être une multitude de poursuites privées antitrust découlant des affaires gouvernementales contre Google et Facebook.

Déjà, plus de 10 poursuites faisant écho aux affaires fédérales et étatiques ont été déposées contre l’un ou les deux géants de la Silicon Valley ces derniers mois. Beaucoup d’entre eux s’appuient sur des preuves mises au jour par les enquêtes gouvernementales. Le mois dernier, par exemple, une entreprise de médias de Virginie-Occidentale a poursuivi Google et Facebook, arguant que les entreprises technologiques avaient travaillé ensemble pour monopoliser le marché de la publicité numérique. Ses avocats ont abondamment cité les preuves des affaires gouvernementales.