Le prochain grand pari d’Apple dans la catégorie de la maison intelligente pourrait être un écran intelligent magnétique alimenté par l’IA

Apple est connue pour son écosystème, la synergie avec laquelle tous ses appareils fonctionnent ensemble. Et c’est principalement la raison pour laquelle nous avons vu le géant de la technologie basé à Cupertino capitaliser sur cela en lançant des appareils dans divers domaines : haut-parleurs intelligents, appareils portables et même lecteurs multimédias. Maintenant, Apple pourrait envisager d’introduire un autre nouvel appareil : un écran intelligent, similaire à un iPad avec un tout nouveau système d’exploitation, dans le but de développer son portefeuille d’appareils pour la maison intelligente. Cet appareil, tel que rapporté par Bloomberg’s Marc Gurmanpourrait fonctionner sur un nouveau système d’exploitation appelé homeOS, et il pourrait être similaire au tvOS d’Apple, sur lequel fonctionnent ses appareils Apple TV.

Le grand pas d’Apple dans le domaine de la maison intelligente pourrait impliquer Apple Intelligence

Selon des rumeurs, plus tôt cette année, Apple travaillerait sur un appareil de table robotique (qui devrait coûter plus de 1 000 $), mais cet écran intelligent en question pourrait être un tout nouvel appareil moins coûteux qui introduit un moyen de contrôler les appareils domestiques intelligents. , et peut-être même vous permettre de prendre des appels FaceTime. Cependant, Gurman rapporte également que l’appareil pourrait bénéficier des fonctionnalités Apple Intelligence, et c’est ce qui pourrait s’avérer assez intéressant. Bien entendu, tout cela pourrait finir par faire partie du nouveau homeOS, qui sera basé sur tvOS. Cela dit, cet appareil devrait être le fruit d’une collaboration entre les divisions de maison intelligente et d’intelligence artificielle d’Apple.

Quelles applications ce nouvel écran intelligent fonctionnera-t-il ?

Le prétendu écran de maison intelligente de type iPad d’Apple pourrait finir par exécuter des applications telles que Calendrier, Notes et Accueil. De plus, Gurman affirme qu’il pourrait également disposer d’une interface optimisée pour contrôler les appareils intelligents à l’intérieur de votre maison.

En outre, le rapport ajoute que l’appareil, au moins au stade de prototypage, a été présenté se fixant magnétiquement aux murs et posé sur des tables.

On ne sait pas exactement quand nous pouvons nous attendre à ce que l’appareil arrive sur les étagères, mais étant donné qu’il s’agit de rumeurs précoces, il faudra peut-être un certain temps avant de voir enfin cet effort visant à élargir la gamme de domotique. En outre, cela permettra aux fonctionnalités d’Apple Intelligence de mûrir, à mesure qu’elles seront progressivement intégrées aux appareils grand public d’Apple.

