Le prochain grand pari d’Alexis Ohanian : le sport féminin

Alexis Ohanian n’est pas un fan de pickleball.

Il a bien sûr de bonnes raisons de ne pas l’être. Le cofondateur de Reddit et de la société de capital-risque Seven Seven Six, âgé de 41 ans, est marié à Serena Williams, l’une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps. Ces dernières années, les deux sports se sont trouvés de plus en plus en désaccord, en concurrence sur tout, de l’espace sur les courts aux fonds de sponsoring.

Mais sa critique spécifique est plus révélatrice.

« L’unité atomique – ses points forts fondamentaux – peuvent-ils devenir viraux ? », a déclaré Ohanian. « Tant que je n’aurai pas vu un point fort de pickleball devenir viral, je ne pense pas que ce soit un vrai sport. »

Cette remarque est une pique désinvolte, le genre de taquinerie douce que tout amateur de sport connaît. Mais elle est également empreinte de la logique de quelqu’un qui a une compréhension intuitive de la façon dont la culture – et le sport – fonctionnent à l’ère numérique.

Ohanian, qui dirige la promotion 2024 des Brand Genius d’ADWEEK, a bâti toute sa carrière sur sa capacité à comprendre le comportement des communautés en ligne. Il a cofondé Reddit en 2005, puis a passé 15 ans à transformer la plateforme en l’un des sites Web les plus essentiels d’Internet.

Il a quitté la plateforme en 2020 en signe de protestation, obligeant son conseil d’administration à fermer un certain nombre de forums haineux et à pourvoir son siège au conseil par un dirigeant noir. Il n’a désormais qu’une influence explicite limitée sur l’entreprise et se concentre plutôt sur son portefeuille de capital-risque, qui a investi dans des startups allant de la marque de snacks Feastables de MrBeast à la société de fusées réutilisables Stoke Space.

Mais ces dernières années, la soi-disant « première page » d’Internet a connu un essor considérable. Alors que l’IA générative menace de noyer le Web sous un contenu de base, la valeur de Reddit et de sa base d’utilisateurs connectés et répondant à des questions a augmenté en parallèle.