Le prochain grand changement de mot de passe Google Chrome arrive dans 25 jours

Saisir des mots de passe sur Google Chrome pour Android est sur le point de devenir beaucoup plus simple Photothèque via Getty Images

Utiliser votre gestionnaire de mots de passe avec Google Chrome sur votre smartphone Android est sur le point de devenir beaucoup plus simple. À partir du 12 novembre, le navigateur Web mobile permettra à votre gestionnaire de mots de passe tiers de remplir automatiquement les formulaires sur les sites Web. Mais ils peuvent déjà le faire, je vous entends crier. Oui, mais le gros changement, c’est qu’ils pourront le faire de manière native.

Google Chrome prendra en charge la saisie automatique native pour les gestionnaires de mots de passe Android

Comme signalé par Eiji Kitamura, un développeur défenseur de l’équipe Google Chrome dont le travail consiste à rendre la sécurité, la confidentialité, l’identité et les paiements aussi fluides que possible, le changement signifiera que le défilement des pages et l’affichage des suggestions de mots de passe en double de Google et de votre tiers- le gestionnaire de mots de passe de fête pourrait bientôt appartenir au passé.

Il est déjà possible de définir votre gestionnaire de mots de passe comme service de saisie automatique préféré à l’aide des paramètres système d’Android. Néanmoins, la valeur par défaut native est Google en ce qui concerne Chrome plutôt que les applications. « Pour remplir automatiquement les formulaires sur Chrome », a déclaré Kitamura, « le service de remplissage automatique doit utiliser le mode de compatibilité ». Le défilement saccadé et les entrées en double mentionnés sont confirmés comme étant des problèmes causés dans Chrome, selon Kitamura. C’est pourquoi le changement à venir est si important.

« Les services de saisie automatique tiers peuvent remplir automatiquement les mots de passe, les clés d’accès et d’autres informations telles que les adresses et les données de paiement », en utilisant la nouvelle version de Google Chrome pour Android, a confirmé Kitamura, « comme ils le feraient dans d’autres applications Android ».

Pourquoi la saisie automatique native pour Chrome est importante en termes d’efficacité de la sécurité

J’ai toujours insisté sur le fait que deux choses sont vraies dans le monde de la cybersécurité :

Les gestionnaires de mots de passe sont des outils essentiels pour sécuriser vos comptes. La sécurité est inutile si elle interfère avec la convivialité et la commodité au point que les utilisateurs ordinaires l’évitent.

Kitamura est la personne idéale pour expliquer pourquoi la saisie automatique native pour les utilisateurs Web de Google Chrome sur les appareils Android est une démarche si importante lorsqu’il s’agit d’assurer la sûreté et la sécurité des utilisateurs. Après tout, il consacre son temps chez Google à rendre la sécurité, la confidentialité, l’identité et les paiements sur le Web plus ouverts, transparents et fluides. Ensuite, les changements à venir, a déclaré Kitamura, « permettront aux services de remplissage automatique tiers de remplir automatiquement les formulaires de manière native, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience utilisateur plus fluide et plus simple ». Et, comme je l’ai souligné, une expérience utilisateur de sécurité plus simple permet une expérience utilisateur plus sûre.

Vous pouvez même constater vous-même cette sécurité améliorée en action si cela ne vous dérange pas d’installer la version bêta de Chrome pour Android 131 ou version ultérieure plutôt que d’attendre le 25 novembre, date à laquelle la version stable sera publiée dans le monde. Kitamura donne des instructions étape par étape dans un Blog des développeurs Google Android affectation.

