Le prochain gouvernement néo-zélandais doit agir ou être puni, déclare l’ancien Premier ministre

(Bloomberg) – Le nouveau gouvernement de centre-droit de la Nouvelle-Zélande doit progresser dans les domaines clés qui préoccupent les électeurs, sinon il fera face à des réactions négatives dès les élections de 2026, a déclaré l’ancien Premier ministre. Bill anglais dit.

« Ils devront apporter des changements significatifs dans la performance des services publics, des progrès sur le déficit budgétaire, un regain de confiance des investisseurs, sinon les électeurs se sentiront déçus et souffriront en conséquence dans trois ans », a également déclaré l’anglais. un ancien ministre des Finances, a déclaré lundi à Bloomberg Television à Wellington.

La Nouvelle-Zélande s’est tournée vers le centre-droit lors des élections de samedi, en soutenant le Parti national pour former une nouvelle administration et en mettant fin à six années de règne sous le Parti travailliste de gauche. Néanmoins, National devra partager le pouvoir avec le parti libertaire ACT – et peut-être aussi avec le parti nationaliste New Zealand First – pour obtenir une majorité au Parlement.

English a été Premier ministre pendant onze mois avant les élections de 2017, au cours desquelles il a mené National à 44 % des voix. Mais il n’a pas réussi à s’entendre avec le leader néo-zélandais Winston Peters, qui a plutôt soutenu le parti travailliste pour former un gouvernement dirigé par Jacinda Ardern.

Les Anglais attendent l’actuel leader national Christophe Luxon de conclure un accord avec la Nouvelle-Zélande d’abord, notant que les dirigeants semblent « plutôt raisonnables et constructifs » et que Peters a moins de position de négociation cette fois-ci, étant donné que les travaillistes ont exclu de travailler avec lui.

« Ils savent que le public ne s’intéresse pas beaucoup plus à la politique », a déclaré English. « C’est l’une des raisons pour lesquelles ils se sont débarrassés du dernier gouvernement : trop de politique et pas assez de performances. »

Luxon, qui s’est lancé dans la politique trois ans seulement après une brillante carrière dans les affaires, possède les compétences nécessaires pour diriger un gouvernement et diriger l’économie, a déclaré English.

« La politique n’est pas la même chose que les affaires, mais le travail qui doit maintenant être accompli en Nouvelle-Zélande est probablement plus commercial et moins politique qu’il ne l’a été pendant un certain temps », a-t-il déclaré. « Le public recherche une direction juste et réfléchie et il ne fait aucun doute que Chris Luxon a les compétences pour cela. »

English a suggéré que l’explication fondamentale de la disparition du parti travailliste, qui l’a vu chuter à 27 % des voix contre un taux sans précédent de 50 % en 2020, était un manque de performance.

« Partout dans le monde, il existe une tendance selon laquelle les gouvernements qui pensent qu’ils peuvent gouverner avec des objectifs ambitieux et que la publication de communiqués de presse est l’affaire du gouvernement vont subir des pressions », a-t-il déclaré.

–Avec l’aide de Haidi Lun et Shery Ahn.

