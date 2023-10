Le prochain Global Produce & Floral Show se penche sur la technologie

La technologie jouera un rôle important au Global Produce & Floral Show de cette année.

Se déroulant du 19 au 21 octobre au Anaheim Convention Center à Anaheim, en Californie, le salon présentera de nouveaux événements principaux, notamment le futur pavillon technologique, le programme d’accélération technologique et l’échange technologique et de sécurité alimentaire. Tous les événements ont été testés l’année dernière lors du salon de l’International Fresh Produce Association (IFPA).

L’accélérateur technologique est un programme IFPA de six mois qui soutient la croissance et le développement de start-up mondiales proposant des solutions techniques innovantes pour les secteurs des fruits et légumes et des fleurs. Pour 2023, le programme a recruté 12 start-up intéressées à entrer sur le marché des fruits et légumes, qui sont ensuite invitées à exposer leurs produits/solutions commerciales au Global Show.

Conçu comme une plate-forme d’échange d’idées, les membres peuvent rejoindre d’autres collègues partageant les mêmes idées pour discuter des sujets les plus chauds en matière de technologie, de sécurité alimentaire, de durabilité et de chaîne d’approvisionnement lors de l’échange technologique et de sécurité alimentaire. L’IFPA organisera des sessions de 30 minutes visant à partager les défis et les solutions dans un cadre informel.

Semblable au Tech Accelerator, le Future Tech Pavilion offre aux entreprises en démarrage la possibilité de présenter leurs solutions technologiques innovantes à notre industrie.

« Donc, juste pour dresser un tableau », a déclaré Doug Bohr, directeur de l’éducation et des programmes de l’IFPA, « nous aurons le stand de l’IFPA où nous accueillerons les membres et animerons des conversations. Vous aurez le futur espace technologique, des accélérateurs technologiques, des participants qui y exposeront et des échanges sur la technologie et la sécurité alimentaire en cours.

« Cela deviendra un espace très dynamique qui fera partie du salon. »

Il y a beaucoup de zones dynamiques dans le programme du salon, et tout commence avec l’IFPA Retail Tour le mercredi 18 octobre, de 12h30 à 16h30. Les arrêts comprendront l’épicerie, le Super King et Gelson’s. Marché.

Bohr a déclaré que la tournée offrirait un aperçu des coulisses de l’industrie et constituerait un coup d’envoi populaire du spectacle.

Le début officiel du Global Produce Floral Show aura lieu le lendemain, le 19 octobre, lors de la session générale sur l’état de l’industrie qui débutera à 8h30. Là, Laura Himes, vice-présidente de l’approvisionnement – ​​Frais, chez Walmart donnera le coup d’envoi. et elle sera rejointe par Cathy Burns, PDG de l’International Fresh Produce Association. Bohr a déclaré que le point de vue de Burns sur ce qui se passe dans le domaine des produits frais est « extrêmement populaire » chaque année.

Le panel des PDG aura lieu plus tard dans la journée et réunira les participants suivants : Judith McKenna, présidente et directrice générale de Walmart International, Johnny Taylor, président et directeur général de la Society for Human Resource Management, et le Dr Elliott Grant, PDG de Minéral. Le modérateur du panel sera Patrick Vizzone, directeur général et responsable de l’agroalimentaire et de l’investissement d’impact chez Franklin Templeton Global Private Equity.

« Je dois dire que nous ne pourrions être plus enthousiasmés par la liste des conférenciers de l’ensemble du programme », a déclaré Bohr.

Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, montera sur scène le vendredi 20 octobre à 8 h 35 et le samedi 21 octobre, le petit-déjeuner Women’s Fresh Perspectives mettra en vedette la médaillée d’or olympique et entrepreneure Allyson Felix.

«Je pense que plus important encore [with the speaker lineup] nous examinons comment ces conférenciers peuvent parler à nos membres de choses qui sont pertinentes dans le grand monde, mais le sujet est particulièrement applicable et peut être réduit à une application pratique et à une conversation significative avec l’industrie des produits frais et floraux », Bohr dit.

C’est une fête

Le festival éducatif du spectacle de

De 10 h 15 à 12 h 30, le 19 octobre, sera rempli d’amorces de conversation. Les sujets incluent les politiques gouvernementales que les membres devraient connaître, ce qui peut être fait pour faire progresser les tendances mondiales en matière de nutrition et de santé, les habitudes d’achat des consommateurs, les normes de durabilité et de sécurité alimentaire, l’état de la main-d’œuvre des produits agricoles, l’impact des générations futures sur l’industrie en termes de comportement d’achat. , emballage et agriculture en environnement contrôlé.

« Les intervenants sur ces sujets sont des membres qui parlent à d’autres membres », a déclaré Bohr. « Nous créons donc réellement un dialogue entre les membres de l’IFPA et leur permettons réellement de s’engager dans ce qui leur tient à cœur, ce qui est pertinent et ce qui est important pour eux. »

Sur le salon

L’exposition ouvrira officiellement le 20 octobre et se déroulera de 10h à 17h et accueillera plus de 3 200 acheteurs à la recherche de nouvelles idées. Les participants peuvent profiter du spectacle dans un spectacle dans un spectacle dans l’arène, où auront lieu la future session technique, le programme d’accélération technologique et l’échange de technologie et de sécurité alimentaire. Les tendances technologiques seront abordées et les participants pourront également voir ces tendances en action dans l’arène.

« Une large gamme de nouveaux produits sera présentée au salon », a déclaré Bohr. « Nous avons des produits destinés aux détaillants, aux exploitants de services alimentaires et aux grossistes.

« Et nous exposons également les solutions technologiques, les solutions d’emballage et les machines. »

Il y aura également une vitrine d’idées fraîches ouverte aux exposants souhaitant mettre en valeur un nouveau produit ou service. Les juges et un panel de détaillants examineront les vitrines et sélectionneront la meilleure démonstration de produits et le gagnant du meilleur emballage durable.