Le prochain Galaxy Z Flip de Samsung pourrait vous permettre de répondre à des appels en privé lorsque vous êtes plié : rapport

Selon un article du journal coréen Sisa Journal, les deux géants de la technologie travaillent ensemble pour développer une technologie d’affichage avancée qui remplacera le haut-parleur traditionnel que l’on trouve couramment dans les smartphones. Cette innovation est particulièrement destinée aux appareils pliables, où l’espace est limité, et pourrait éliminer le besoin d’ouvrir le téléphone pour répondre aux appels en toute confidentialité.

Au cœur de ce développement se trouve la technologie piézoélectrique, qui utilise des vibrations pour générer du son à travers l’écran lui-même. En intégrant cette technologie dans l’écran, le haut-parleur devient redondant, libérant ainsi un espace interne précieux pour d’autres matériels. L’intégration de ce système directement dans l’écran du couvercle pliable permettrait aux utilisateurs de placer leur oreille sur l’écran extérieur pour prendre des appels en privé, même lorsque le téléphone reste fermé.

Cette technologie de haut-parleur piézoélectrique n’est pas entièrement nouvelle dans le monde des smartphones. En 2016, Xiaomi a lancé le concept avec son smartphone Mi Mix, qui utilisait un écouteur piézoélectrique en céramique pour obtenir un design presque sans lunette. Cependant, la technologie n’a pas dépassé cette première génération, car les modèles ultérieurs sont revenus à une configuration d’enceintes traditionnelle.

En supprimant le besoin d’un haut-parleur classique, Samsung et LG visent à rationaliser la conception des écouteurs pliables à clapet, offrant une utilisation plus efficace de l’espace. Bien que la mise en œuvre de cette technologie soit encore en développement, elle a le potentiel de devenir un élément clé des futurs smartphones pliables, promettant aux utilisateurs à la fois des fonctionnalités améliorées et des solutions de conception plus innovantes.

Alerte d’étape !

Livemint en tête des classements en tant que site d’information à la croissance la plus rapide au monde 🌏 Cliquez ici pour en savoir plus.

3,6 millions d’Indiens nous ont visités en une seule journée, nous choisissant comme plate-forme incontestée de l’Inde pour les résultats des élections générales. Découvrez les dernières mises à jour ici!

Découvrez toutes les actualités économiques, les actualités technologiques, les derniers événements et les dernières mises à jour sur Live Mint. Téléchargez l’application Mint News pour obtenir des mises à jour quotidiennes du marché. Plongez dans la vente Amazon Great Indian Festival 2024 !

Offres incroyables sur les ordinateurs portables, les machines à laver, les réfrigérateurs, les appareils de cuisine, les gadgets, les automobiles, les bagages et plus encore dans les soldes Amazon. Célébrez Diwali 2024 avec la plus grande vente Amazon de l’année Plus Moins

Publié : 27 septembre 2024, 23h16 IST

Sujets qui pourraient vous intéresser