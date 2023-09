Le prochain film de Rajinikanth après Jailer, Thalaivar 171, sera réalisé par Lokesh Kanagaraj, les fans se demandent s’il fait partie de LCU

Les fans sont certains que Thalaivar 171, le prochain de Rajinikanth, se déroule dans le même univers que Vikram de Kamal Haasan.

Quelques jours après son récent succès Jailer a franchi la barre des Rs 500 crore, Rajinikanth a fait une autre grande annonce. La superstar sera désormais vue dans Thalaivar 171 – le titre provisoire de son prochain film. Le projet sera réalisé par Lokesh Kanagaraj, dont le dernier film mettait en vedette Kamal Haasan et met en vedette Thalapathy Vijay. Étant donné que deux des films précédents de Lokesh – Vikram et Kaithi – faisaient partie d’un univers cinématographique commun, les fans se demandent si la star de Rajni en fait également partie.

Lundi, la maison de production Sun Pictures a partagé la création annonçant Thalaivar 171 sur les réseaux sociaux. L’affiche indiquait Thalaivar 171 en gras avec les détails de base de l’équipe, y compris les noms du réalisateur Lokesh Kanagaraj, du compositeur Anirudh Ravichander, du directeur d’action Anbariv et du producteur Kalanithi Maran. « Nous sommes heureux d’annoncer #Thalaivar171 de la superstar @rajinikanth, écrit et réalisé par @lokesh.kanagaraj, une comédie musicale @anirudhofficial, action par @anbariv_action_director », lit-on dans la légende.





Les fans ont réagi avec enthousiasme au film, prédisant qu’il serait « le plus grand film indien ». Un commentaire disait : « Mesdames et messieurs, voici le premier 1000CR+ grosser de Kollywood. » Un autre fan a écrit : « Ce sera énorme. »

Lokesh Kanagaraj a réalisé Kamal Haasan, Vijay Sethupathi et Fahadh Faasil dans le succès de l’année dernière Vikram, qui était lié à son précédent film Kaithi, établissant ainsi un univers partagé que les gens ont surnommé Lokesh Cinematic Universe (LCU). Il y a eu des rumeurs selon lesquelles le prochain film de Lokesh – Leo, avec Vijay – ferait également partie de l’univers. Naturellement, des spéculations ont également commencé à propos de Thalaivar 171. « Allumez votre téléphone, on dirait LCU », a écrit un fan. Un autre a demandé : « Est-ce que c’est LCU ? Beaucoup se demandaient si Lokesh serait capable de réunir Rajni et Kamal à l’écran après des années.

Rajinikanth’s Jailer, sorti en salles le mois dernier, a été un succès retentissant, gagnant près de Rs 600 crore dans le monde et est toujours aussi fort. Le film est désormais le deuxième film tamoul le plus rentable de tous les temps, derrière le film 2.0 de Rajni.