Le prochain film de Christopher Nolan débarque à Universal avec Matt Damon

Christopher Nolan reste chez Universal, le cinéaste tournant son prochain film chez lui. Oppenheimer studio. Son Oppenheimer le joueur de soutien Matt Damon est également en pourparlers pour jouer dans le long métrage, dont la date de sortie est le 17 juillet 2026, Le journaliste hollywoodien a confirmé.

La nouvelle intervient au milieu de spéculations sur le lieu et le moment où Nolan réaliserait son prochain long métrage. Il s’est publiquement séparé de Warner Bros., maison de longue date, fin 2020 au milieu de son initiative controversée Project Popcorn, mais a exprimé au cours de l’année écoulée sa volonté de faire à nouveau affaire avec le studio.

Le nouveau film est un coup d’État pour Universal, qui a récupéré Nolan pour Oppenheimer. Le film a dépassé les attentes au box-office et a valu à Nolan ses premiers Oscars, pour la réalisation et en tant que producteur du meilleur film. Il a remporté cinq autres victoires.

Alors que Oppenheimer a été acquis par Universal dans le cadre d’enchères très contrôlées, ce nouveau projet est allé directement au studio, selon des sources. Bien que les détails soient conservés dans le bunker, des sources affirment que le projet n’est pas une version sur grand écran d’une série britannique des années 1960. Le prisonnierune entreprise envisagée par Nolan dans les années 2000.

Universal n’a fait aucun commentaire.

Le biopic de trois heures de Nolan sur le père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, avait un casting de stars comprenant Cillian Murphy, Robert Downey Jr. et Emily Blunt, ainsi que Damon. Il a rapporté 975 millions de dollars dans le monde, ce qui en fait le troisième plus grand film de Nolan au box-office mondial derrière les films de Batman. Le chevalier noir se lève (1,084 milliard de dollars) et Le chevalier noir (1,003 milliards de dollars). C’était tout un exploit, car il n’était pas évident que ce sujet puisse attirer un si grand nombre de cinéphiles.

Nolan reste le rare cinéaste dont le nom à lui seul peut inciter le public à se rendre au cinéma et inciter les acteurs recherchés à rejoindre un plateau avec moins d’avantages (pas d’assistants, pas d’entourage), le tout pour avoir une chance de travailler avec le premier cinéaste.

Comme avec OppenheimerNolan rédigera également le scénario et produira aux côtés de sa partenaire de production et épouse Emma Thomas pour leur bannière Syncopy. Le film sera le troisième de Damon avec Nolan ; il a également eu un petit rôle surprise, mais clé, dans le film de 2014 Interstellaire.

Date limite a annoncé la nouvelle pour la première fois.