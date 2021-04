Dans une rare tournure d’événements, le propre assistant numérique d’Apple, Siri, a révélé la date du prochain événement de la société, qui est fixé à une semaine à partir du 20 avril. Il semble que pour obtenir les détails, vous devez ouvrir Siri sur votre iPhone, iPad ou Macbook avec un identifiant Apple basé aux États-Unis et demandez quand le prochain événement Apple aura lieu. Siri répond ensuite le 20 avril à Apple Park à Cupertino.

Détails de l’événement Apple de Siri

Apple révèle généralement la date de ses annonces une semaine avant, nous attendons donc une confirmation officielle plus tard dans la journée, ainsi qu’une image indiquant à quoi s’attendre. Sur la base des innombrables rumeurs qui ont circulé ces derniers mois, Apple devrait révéler un tout nouvel iPad Pro 12,9 pouces avec un écran mini-LED et une puce A14X qui pourra ou non être rejoint par un modèle 11 pouces, l’iPad Mini.

Passant par