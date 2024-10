Le prochain du réalisateur fou Christopher Nolan : les fans ne peuvent pas attendre !

Christopher Nolan s’est imposé comme l’un des cinéastes les plus talentueux d’Hollywood. Les films de Nolan ont été salués au fil des ans pour leurs intrigues et leurs personnages uniques, en particulier la trilogie The Dark Knight.

Après le succès d’Oppenheimer l’année dernière, le public attend avec impatience de profiter du prochain film de Christopher sur grand écran. Pendant ce temps, quelques mises à jour à ce sujet ont été officialisées par différents médias.

Christopher a contacté Matt Damon, qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur deux autres films. Syncopy collaborera à nouveau avec Nolan, qui servira d’écrivain aux côtés d’Emma Thomas produisant le projet. En dehors de cela, le prochain film sortira sur IMAX.

Bien que le titre et les détails de l’intrigue n’aient pas été confirmés, des sources ont affirmé que le film arriverait le 17 juillet 2026. Il reste à voir si Syncopy et Nolan pourront répéter ce qu’ils ont réalisé avec Oppenheimer.

Notamment, Christopher a principalement travaillé avec Warner Bros. avant le drame biographique de 2023. Cependant, les choses ont apparemment changé lorsque le chef de ce dernier, Jason Kilar, a choisi de diffuser la plupart des films via HBO Max à la suite de la pandémie de COVID-19.

Cependant, Nolan n’a jamais évoqué une querelle avec Warner Bros. Oppenheimer est sorti avec Barbie le même jour, et tous deux ont réussi à récupérer leurs budgets respectifs.

