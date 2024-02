Le prochain Disney ? 3 actions de divertissement que les investisseurs ne devraient pas ignorer.

Après avoir eu du mal à trouver sa place suite à une myriade de questions sur l’orientation de l’entreprise, Disney (NYSE :DIS) a riposté avec un solide performance des bénéfices, mettant ainsi en garde les autres actions de divertissement. Cela ne signifie pas pour autant que les investisseurs doivent ignorer les alternatives à la Maison de la Souris.

Plus tôt ce mois-ci, le Magic Kingdom a enregistré des bénéfices meilleurs que prévu pour son trimestre de décembre. En outre, il a fourni des prévisions de bénéfices pour l’exercice fiscal de septembre 2024 qui ont dépassé les estimations de Wall Street. Même le dividende semestriel de la société est augmenté de 50 %. En d’autres termes, il y a beaucoup à aimer ici.

Néanmoins, Disney continue fait face à des défis à long terme. L’un d’eux porte sur l’avenir des actifs de télévision linéaire de l’entreprise. Cela a également produit de véritables puanteurs au box-office, ouvrant la porte à des actions de divertissement alternatives. Tenez compte de certains mouvements risqués, tels que diffusion de sports en direct – et les circonstances pourraient devenir intéressantes.

Certes, Disney démarre très bien cette année, en gagnant plus de 20 %. Néanmoins, pour ceux qui souhaitent emprunter une voie légèrement différente, ce sont les actions de divertissement alternatives à considérer.

Pomme (AAPL)

En tant que géant des technologies grand public, Pomme (NASDAQ :AAPL) est synonyme d’appareils intelligents. Cependant, cela pourrait commencer à faire bouger les choses dans les rangs des valeurs de divertissement convaincantes. Contrairement aux autres plateformes de streaming, Apple TV+ s’est créé un créneau intrigant en se concentrer sur une programmation originale. Plutôt que des sports en direct ou des émissions de télévision en réseau, les utilisateurs peuvent trouver des films uniques à gros budget et des séries primées.

Si vous regardez les offres disponibles, nous ne parlons pas de déchets directement sur DVD (vous vous en souvenez ?). Nous ne parlons pas non plus de contenu qui a sauté plusieurs fois sur plusieurs requins. Non, ce sont des films et des programmes captivants avec certains des les plus grandes stars d’Hollywood.

De plus, l’avantage dont Apple exploite est qu’il peut toujours s’appuyer sur ses appareils principaux et ses unités commerciales de services. Cependant, je ne vois pas vraiment comment les actions AAPL peuvent échouer ici étant donné l’écosystème de connectivité sous-jacent.

Alors que les actions ont connu un début difficile, ce stade pourrait être un idéal pour envisager Apple. Les analystes évaluent les actions achat modéré avec un objectif de cours moyen de 208,07 $.

Amazone (AMZN)

En tant que puissance du commerce électronique et pilier de la technologie à tous les niveaux, il est difficile de parier contre Amazone (NASDAQ :AMZN). Qu’il s’agisse de rachat d’entreprises ou d’expansion dans de multiples domaines au-delà de son principal marché en ligne, AMZN continue d’impressionner les investisseurs. Et cela pourrait donner à Disney un bon rapport qualité-prix en tant que l’une des valeurs de divertissement en hausse.

Premièrement, vous ne pouvez pas négliger le facteur commodité. Je dirais que, comme la plupart des gens, je suis connecté en permanence au site Web d’Amazon. Pendant mon temps libre, quand je veux acheter quelque chose, je le fais. De plus, grâce à Amazon Prime Video, j’ai accès à une bibliothèque de contenu enviable. Nous ne parlons pas seulement de films et d’émissions de télévision réalisés aux États-Unis, mais également d’offres internationales.

Deuxièmement, la société diffuse plusieurs séries alléchantes et films originaux via Amazon Studios. Ciblant un public qui apprécie un contenu plus réaliste, la société de commerce électronique a un gagnant entre ses mains. Les analystes sont d’accord, l’ancrage partage un achat fort unanime avec un objectif de cours moyen de 207,92 $, ce qui implique un potentiel de croissance de près de 21 %.

Découverte de Warner Bros (WBD)

Une entreprise que je possède grâce à une scission du géant des télécommunications AT&T (NYSE :T), Découverte Warner Bros (NASDAQ :WBD) représente la composante la plus risquée et la plus rémunératrice des actions de divertissement alternatif. Depuis le début de l’année, le titre WBD a chuté de près de 15 %. Et au cours des 52 dernières semaines, les actions ont chuté de plus de 33 %. Depuis le spin-off, les actionnaires ne voient presque plus que de l’encre rouge. Je le saurais.

Cependant, il est possible que nous voyions émerger un peu de lumière du jour. En tant que conglomérat multinational de médias de masse et de divertissement, Warner Bros propose les plus grandes marques de télévision. Il s’agit notamment de CNN, TBS, TNT, HBO, ainsi que des marques homonymes Warner Bros et Discovery.

De plus, ce qui rend WBD attrayant en tant que candidat pour les actions de divertissement de premier plan, c’est le potentiel de proposer du contenu percutant. Pour la série toujours populaire Shark Week de l’unité DC Comics, Warner Bros n’est pas en reste. Il lui reste juste à trouver sa place.

Les analystes sont prêts à lui donner une chance, la notation partage un consensus achat modéré. En outre, l’objectif de prix moyen atteint 14,23 $, ce qui implique un potentiel de hausse de près de 43 %.

À la date de publication, Josh Enomoto détenait une position LONG dans T et WBD. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve de l’InvestorPlace.com Directives de publication.