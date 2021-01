CHARLOTTE, Caroline du Nord: Le premier ordre du jour des prochains directeurs généraux des Panthers sera de décider quoi faire au quart-arrière.

Teddy Bridgewaters a échoué une saison s’est terminée avec le compagnon QB mis au banc dans la seconde moitié d’une défaite 33-7 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans dimanche après avoir lancé deux interceptions dans la zone des buts. Bridgewater a présenté un dossier de 4-11 en tant que partant et a eu du mal à mener des entraînements gagnants en fin de match.

Les Panthers sont en train de trouver un remplaçant pour le directeur général de longue date Marty Hurney, qui a été limogé le mois dernier.

Ils ont demandé l’autorisation de parler au directeur du personnel des joueurs des Patriots, Nick Caserio, au directeur général adjoint de Bills, Joe Schoen, et au président du personnel des joueurs de Browns, Kwesi Adofo-Mensah, pour le poste vacant de directeur général, a déclaré une personne familière avec la situation à l’Associated Press. . L’équipe devrait également interviewer l’ancien directeur général des Giants, Jerry Reese. La personne s’est entretenue lundi avec l’AP sous couvert d’anonymat car l’équipe n’a pas rendu sa recherche publique.

Avec Bridgewater, les Panthers ont PJ Walker et le choix de troisième ronde de 2019 Will Grier au quart-arrière. Carolina possède le huitième choix du repêchage de la NFL, ce qui signifie que Justin Fields de l’Ohio State ou Zach Wilson de BYU pourraient entrer en jeu.

Il n’y a pas beaucoup de disponible en termes de quart-arrière de franchise en agence libre, à moins que les Cowboys ne décident de ne pas signer à nouveau Dak Prescott.

L’entraîneur des Panthers, Matt Rhule, ne s’est pas engagé à ce que Bridgewater soit le partant la saison prochaine.

Je crois que Teddy va avoir une intersaison formidable et revenir et être prêt à partir, mais je pense que nous allons devoir attendre et voir tous les mouvements que nous faisons pendant l’intersaison et où nous allons », a déclaré Rhule .

Bridgewater a signé un contrat de trois ans de 63 millions de dollars la saison dernière et il n’aurait aucun sens de le couper parce que les Panthers devraient absorber 20 millions de dollars sous le plafond salarial.

Bridgewater a déclaré qu’il savait qu’il devait améliorer cette intersaison s’il voulait conserver son emploi de départ.

Dans cette entreprise, tout est basé sur la production, a déclaré Bridgewater. Et bien sûr, je dois être meilleur, ma production doit être meilleure. Pour la plupart, nous avons fait du bon travail pour nous maintenir dans les jeux. … Vous voulez être meilleur dans la zone rouge. «

DÉCISION D’AGENCE GRATUITE LA PLUS DURE

La décision la plus difficile en matière d’agence libre pour les Panthers pourrait être de signer à nouveau le plaqueur offensif Taylor Moton ou le receveur Curtis Samuel. On s’attend à ce qu’ils commandent de gros contrats en tant qu’agents libres sans restriction, ce qui rendra difficile pour la Caroline de conserver les deux.

Étant donné que les Panthers ont déjà deux receveurs de 1000 verges dans DJ Moore et Robby Anderson sous contrat, et que les tacles offensifs de premier ordre sont plus difficiles à trouver, la logique suggère qu’ils pencheraient pour garder Moton, qui a commencé les 48 matchs au cours des trois dernières saisons. .

Mais perdre Samuel serait difficile étant donné qu’il a eu une saison d’évasion dans l’attaque de Joe Brady avec 77 réceptions pour 851 verges et trois touchés, tout en se précipitant 41 fois pour 200 verges et deux touchés.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voyait un moyen pour les Panthers de signer à nouveau les deux joueurs, Rhule a répondu que cela dépendra de l’argent, du marché et du plafond (de salaire). Ce sont des gars que tout le monde voudrait, mais cela dépendra de considérations financières.

RÉGIME DE McCAFFREY

Les Panthers ont accordé au porteur de ballon Christian McCaffrey une prolongation de contrat de quatre ans et 64 millions de dollars au cours de la dernière saison, mais le All-Pro 2019 n’a disputé que trois matchs en raison de blessures à la cheville, à l’épaule et aux quadriceps.

Ce fut une saison difficile pour moi parce que je ne pouvais pas être en bonne santé, a déclaré McCaffrey. C’était une chose après l’autre.

La bonne nouvelle est que McCaffrey a déclaré qu’il ne nécessiterait aucune intervention chirurgicale pour aucune de ses blessures. Cependant, il prévoit de réévaluer son régime d’entraînement.

Parfois, cela signifie se reposer et ne pas sortir et m’entraîner parce que je peux parfois être mon pire ennemi, a déclaré McCaffrey.

L’AVENIR DE COURT

Une autre décision difficile sera de ramener le plaqueur défensif athlétique Kawann Short, qui a raté 27 matchs au cours des deux dernières saisons en raison de blessures à l’épaule séparées qui ont nécessité une intervention chirurgicale. Short a déclaré qu’il en était à 12 semaines dans un processus de réadaptation de huit mois, mais qu’il avait l’impression qu’il sera prêt pour les OTA au printemps.

Cependant, Short n’est pas sûr que l’équipe le ramènera, disant que c’est une discussion que nous aurons dans les prochaines semaines. C’est une entreprise.

Short devrait coûter 20 millions de dollars sous le plafond salarial de la NFL, mais l’équipe pourrait libérer 9,8 millions de dollars si elle le coupe avant le 1er juin.

HISTOIRE RÉPÉTÉE?

Rhule a eu du mal au cours de sa première année à Temple et Baylor, pour tourner ces deux programmes en l’an 2. Le receveur Robby Anderson, qui a joué pour Rhule à Temple, a déclaré que si Rhule était une action, il l’achèterait.

Vous êtes confiant si vous y mettez votre argent, car vous connaissez la tendance », a déclaré Anderson.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL