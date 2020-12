Les Américains plus âgés sont essentiels au succès de la campagne de vaccination déployée à travers les États-Unis. Ils sont les plus susceptibles d’être hospitalisés et de mourir du Covid-19, et le moins probable pour susciter une forte réponse immunitaire au coronavirus.

Dans certains États, près de 40 pour cent des décès dus à Covid-19 sont survenus parmi les résidents des maisons de soins infirmiers. C’est pourquoi un comité consultatif des Centers for Disease Control and Prevention a recommandé que le vaccin Pfizer-BioNTech soit administré en premier aux près de trois millions de résidents des foyers de soins de longue durée.

Mais un membre du comité a voté contre la recommandation, affirmant que les vaccins n’avaient pas été suffisamment testés dans les populations fragiles et que de mauvais résultats médicaux coïncidant avec la vaccination – fréquente dans ce groupe d’âge – pourraient saper la confiance du public dans le nouveau vaccin.

D’autres experts du comité ont déclaré que toutes les preuves disponibles indiquaient que le vaccin était sûr et efficace pour les résidents des maisons de retraite et les Américains plus âgés en général.