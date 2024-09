Le prochain défi des services secrets : assurer la sécurité de dizaines de dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU

LES NATIONS UNIES — Sous le siège des Nations Unies, un poste de sécurité ultramoderne baptisé « Brain Center » bourdonne d’activité à la veille de la réunion de haut niveau de l’Assemblée générale de l’ONU qui se tiendra la semaine prochaine. Ce pèlerinage diplomatique annuel rassemble plus de 140 dirigeants mondiaux à New York, dont les dirigeants d’Israël, des Palestiniens et de l’Ukraine.

Assurer leur sécurité est le prochain grand défi des services secrets américains.

L’agence, sous un nuage après un mois de juillet tentative d’assassinat L’ancien président Donald Trump est confiant dans son plan multicouche et multi-agences pour protéger l’Assemblée générale des Nations Unies, qui est considérée comme un événement de sécurité nationale spécial de niveau Super Bowl.

Le plan, élaboré avec la police de New York et le Service de sécurité et de sûreté des Nations Unies, entre autres, comprend non seulement des cortèges motorisés et des équipes de protection, mais aussi des hélicoptères et des bateaux de patrouille du NYPD, une douzaine d’équipes canines de sécurité des Nations Unies chargées de rechercher des explosifs, des fermetures de routes et des déviations de la circulation. Les services secrets font appel à des agents de postes du monde entier pour l’événement. Les garde-côtes limitent l’accès à l’East River près des Nations Unies et la Federal Aviation Administration ferme l’espace aérien.

Avec autant de présidents, de premiers ministres, de monarques et d’autres dignitaires réunis dans une même ville et sous un même toit, l’Assemblée générale des Nations Unies est en réalité plus importante que le Super Bowl. C’est l’événement le plus complexe auquel participent les services secrets chaque année.

Cette année, cette mesure intervient dans une période particulièrement chargée, marquée par les conventions républicaine et démocrate et les dernières semaines de la campagne présidentielle. S’exprimant lundi après que les services secrets ont déjoué une autre tentative d’assassinat contre Trump en Floride, le directeur par intérim Ronald L. Rowe Jr. a déclaré que les employés étaient en train de « se mettre en quatre » comme un moteur poussé à sa limite. Mais, a-t-il ajouté, « ils sont à la hauteur de ce moment » et relèvent les défis.

« Le rythme opérationnel est incroyablement élevé », a déclaré Patrick Freaney, l’agent spécial en charge du bureau extérieur des services secrets de New York.

L’Associated Press a eu un aperçu rare des préparatifs de sécurité de l’Assemblée générale de l’ONU, notamment du « Brain Center » et d’un centre d’opérations conjoint qui permet aux services secrets, à la police de New York et à d’autres agences de communiquer instantanément pour éliminer les menaces et les problèmes logistiques. Ils coordonnent également leurs activités avec les services de sécurité étrangers qui protègent chacun des dignitaires.

Selon Freaney, la désignation d’événement spécial de sécurité nationale (National Special Security Event) – pour les événements spéciaux d’importance nationale – facilite la planification, la communication et la coopération entre les agences. Le Secret Service est responsable, mais les solides opérations antiterroristes et autres du NYPD, ainsi que les 300 agents du Service de sécurité et de sûreté de l’ONU, jouent un rôle essentiel.

« Nous avons plus de 140 chefs d’État et de gouvernement que nous déplaçons dans la ville », a déclaré Freaney lors d’une visite du centre d’opérations conjoint, qui peut accueillir 10 agences locales et fédérales, dont le FBI, l’Agence fédérale de gestion des urgences et les départements d’État et de la Défense.

« L’une des choses les plus importantes est de les amener tous ici et de repartir en toute sécurité », a déclaré Freaney. « Pensez à cela d’un point de vue logistique : amener 140 cortèges de voitures dans une zone en même temps. Cela joue un rôle essentiel pour amener ces détails en toute sécurité. »

Les services secrets, le NYPD et le département d’État exploiteront également leurs propres centres de commandement, à Brooklyn, au One Police Plaza de Manhattan et dans la salle de bal d’un hôtel voisin. Le NYPD, la plus grande force de police du pays, dispose d’un centre d’opérations conjoint équipé pour fournir aux agents des flux en temps réel provenant des caméras de sécurité, des drones et des hélicoptères, ainsi que d’autres informations essentielles.

Le Service de sécurité et de sûreté des Nations Unies, chargé de maintenir la sécurité du campus du siège de l’ONU, a son poste de commandement dans le « Brain Center ».

Au sous-sol du bâtiment principal de l’ONU, des écrans de tous les côtés diffusent en direct les images de dizaines des 1 400 caméras de sécurité installées sur le campus de 7,2 hectares du siège de l’ONU. Toutes les images sont enregistrées et peuvent être consultées instantanément. Des voix automatisées alertent en cas d’infractions potentielles et d’urgences. Des ordinateurs génèrent des données et des photos en temps réel pour chacune des 22 000 personnes qui franchissent chaque jour les points de contrôle de sécurité. Les alarmes incendie sont directement reliées au système de répartition central de la ville pour une réponse immédiate.

Le poste de commandement est occupé 24 heures sur 24 par des agents de sécurité de l’ONU qui travaillent par équipes de 12 heures pendant que les dirigeants du monde sont en visite. L’objectif, a expliqué l’inspectrice Malinda McCormack, est de recevoir, d’analyser et de diffuser rapidement des informations.

Les plans de sécurité pour l’Assemblée générale des Nations Unies ont commencé à prendre forme il y a quelques mois. Les services secrets et leurs agences partenaires s’appuient sur les réunions passées – celle-ci en est à sa 79e édition – tout en procédant à des ajustements en fonction de l’évolution des événements mondiaux, comme les guerres à Gaza et en Ukraine.

« Il y a une confiance incroyable », a déclaré Michael Browne, chef du Service de sécurité et de sûreté de l’ONU. « Il y a un sens incroyable de collégialité et de collaboration, ce qui est, selon moi, un ingrédient clé pour réussir dans une opération aussi complexe et difficile que l’Assemblée générale des Nations Unies. »

Selon les autorités, aucune menace spécifique ou crédible ne pesait sur l’événement jusqu’à vendredi.

Mais Rebecca Weiner, commissaire adjointe du NYPD en charge du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, a reconnu que « le caractère chaotique, la diversité et la nature imprévisible de l’environnement de menace » exigent que les forces de l’ordre soient agiles et anticipent toutes les nombreuses façons dont quelqu’un pourrait chercher à causer du tort.

« Nous vivons une époque très différente », a déclaré Weiner.

Les dirigeants mondiaux se réunissent à l’Assemblée générale des Nations Unies pour la première fois depuis que le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre 2023, déclenchant une offensive israélienne. offensive à Gaza Le chef de patrouille du NYPD, John Chell, a déclaré vendredi que le département avait recensé plus de 4 000 manifestations contre la guerre, et que davantage étaient prévues la semaine prochaine.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président palestinien Mahmoud Abbas sont tous deux attendus à l’Assemblée générale des Nations unies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky Le président russe Vladimir Poutine ne sera pas présent, mais il enverra son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Alors que les combats se déroulent à l’autre bout du monde, les autorités « réfléchissent à ce qui se passe à l’étranger dans ces pays et à ce à quoi nous pouvons nous attendre ici », a déclaré Weiner.

« L’objectif de cette assemblée est de rassembler les pays », a-t-elle ajouté. « L’objectif de notre dispositif de sécurité est de nous assurer que nous faisons de même. »