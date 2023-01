Le prochain costume de Dancing on Ice d’Ekin-Su révélé après avoir scandalisé les fans en combinaison nue – et ce n’est pas ce à quoi vous vous attendiez

La star de DANCING On Ice, Ekin-Su Culculoglu, abandonnera sa tenue sexy ce week-end – et se déguisera en nonne à la place.

La gagnante de Love Island, 28 ans, a déclenché plus de 100 plaintes la semaine dernière lorsqu’elle portait une combinaison transparente à Toxic de Britney Spears.

Maintenant, ce dimanche, elle couvrira le rôle de la nonne de cinéma Maria von Trapp du classique de 1965 The Sound of Music, qui comportait la célèbre chanson “So Long, Farewell”.

Ekin-Su a déclaré au Sun : « Qui que vous voyez dans la performance, que je joue Britney Spears ou Maria de The Sound of Music, je serai cette personne.

« Avec Britney, je m’amusais avec, je n’aurais pas pu faire mieux à mon avis – je ne le regrette pas du tout. Je l’ai jouée et maintenant c’est fini.

“Cette fois, je jouerai un personnage de The Sound of Music et je serai comme elle est censée être – c’est un personnage. Les gens oublient que je suis une actrice. Si on me demandait de jouer Henry VIII sur la glace, je le ferais.

Watchdog Ofcom a reçu 112 gémissements de téléspectateurs sur le body nu incrusté de diamants d’Ekin-Su la semaine dernière.

Elle a atterri dans le skate-off, où elle a battu l’ex-footballeur John Fashanu, 60 ans.

Ekin-Su a admis qu’elle était “très nerveuse” au préalable et que sa “confiance avait été ébranlée”.

Mais elle a ajouté: “Je suis reconnaissante d’être dans l’émission et je suis reconnaissante de faire une autre semaine.

“Je prends en compte toutes les critiques – je veux juste m’améliorer chaque semaine et apporter différents éléments à ma performance.”

Elle ne peut pas attendre dimanche, quand elle se déguisera en matriarche Maria dans un spectacle sur le thème des comédies musicales avec son partenaire professionnel Brendyn Hatfield.

Elle a jailli: “Cette semaine, c’est la semaine des comédies musicales, qui est ma semaine préférée!”

Cependant, dans un énorme bouleversement, cette semaine, il n’y aura pas de skate-off – ce qui augmentera la pression sur les célébrités.

Les couples seront notés par les juges, et ceux-ci seront combinés avec les votes du public, le couple le moins bien classé partant.

Une source a déclaré: “Cela signifie que les célébrités n’ont pas de filet de sécurité – il n’y aura pas de sauvegarde des favoris ou de pardon d’un faux pas. Les enjeux sont plus élevés que jamais. »

DANCING On Ice est le dimanche à 18h25, ITV1 et ITVX.

