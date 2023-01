Le prochain concurrent éliminé de Love Island “révélé” après que les fans ont repéré un indice

Les fans de LOVE Island ont prédit que le prochain singleton serait abandonné de la villa sud-africaine.

Cela est venu après que The Sun a révélé en exclusivité comment Haris sera la première star de Love Island 2023 à recevoir le démarrage quelques heures après que nous ayons révélé des images de lui impliqué dans une violente bagarre de rue.

Les fans de Love Island ont prédit quelle star sera éliminée lors du prochain dumping

Ils ont appelé un candidat par manque de "temps d'écran"

Les fans pensent maintenant qu’Anna-May – qui a été associée à Haris – sera la prochaine en congé dû au manque apparent de “temps d’écran”.

L’un d’eux est allé sur Twitter pour plaisanter: “Le narrateur a plus de temps d’écran qu’Anna-May.”

Un deuxième a spéculé: “Peut-être qu’Anna-may et Haris pourraient se réunir parce qu’il n’y a pas non plus de temps d’écran…”

Un troisième a alors réfléchi: “Anna-May n’a pas eu beaucoup de temps d’antenne.”

L’un d’eux a conclu: “En fait, j’aime anna-may tbh comme s’ils ne lui laissaient pas beaucoup de temps à l’écran, mais elle a l’air vraiment gentille quand ils le font.”

Auparavant, les fans avaient accusé les patrons de Love Island de “copier” le format de l’année dernière avec la brune.

La beauté galloise a eu un impact considérable sur les téléspectateurs, qui ne pouvaient pas comprendre à quel point elle était similaire à l’île de 2022 Paige Thorne.

Les deux filles de l’émission ITV2 sont originaires du même pays, mais les premières impressions des fans étaient qu’Anna-May ressemblait beaucoup trop à l’ambulancier – et pas seulement à cause de leurs antécédents.

Anna-May est une administratrice de la paie de 20 ans de Swansea.

Parlant de sa décision de faire l’émission, Anna-May a déclaré : “Je veux un petit ami, je veux trouver quelqu’un qui me fasse rire.

“Je suis célibataire depuis un bon bout de temps, ma mère m’embête, elle me dit : ‘Tu dois trouver un petit ami.’ Je suis juste excité d’essayer quelque chose de nouveau et je pense qu’aller sur Love Island est un bon moyen de rencontrer quelqu’un.

Un porte-parole de Love Island a précédemment déclaré: “Nous ne commenterions jamais les dumpings ou les formats d’émissions pour éviter de ruiner l’émission pour les téléspectateurs.”

Love Island continue les jours de semaine à 21h sur ITV2 et ITVX.

The Sun a révélé comment Haris est le premier insulaire à recevoir la botte

Les fans ont spéculé qu'Anna May, 20 ans, serait la prochaine

Ils ont plaisanté sur le fait que le narrateur de Love Island "a plus de temps d'écran" qu'Anna