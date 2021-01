Le gouverneur de Californie Gavin Newsom, historiquement un favori de l’industrie de la technologie, tient une conférence de presse sur les vaccinations Covid-19 au Dodger Stadium le 15 janvier | Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images

L’argent de la technologie pourrait transformer une tentative de rappel chimérique en une menace réelle pour Gavin Newsom.

Certains grands donateurs de la Silicon Valley se mobilisent derrière un plan visant à rappeler le gouverneur californien Gavin Newsom, utilisant leur argent pour transformer ce qui était une tentative chimérique en une menace politique imminente pour la carrière de Newsom.

Ces dernières semaines, des personnalités de premier plan de la technologie ont commencé à faire preuve de force politique en finançant Rescue California, un groupe finançant l’effort de collecter suffisamment de signatures pour forcer un vote de rappel plus tard cette année. La stature de Newsom, autrefois maire de San Francisco et favori de l’industrie technologique, est tombée aux yeux de certains, le déploiement des vaccins en Californie étant à la traîne du reste du pays. Et le rappel semble de plus en plus susceptible de se qualifier au moins pour le scrutin, bien que les adversaires de Newsom ne soient pas encore connus.

Pour être sûr, Newsom reste apprécié par de nombreux leaders de l’industrie technologique. Mais maintenant, certaines personnes de cette même industrie se révèlent être une épine politique – certains partisans se retournant même contre lui.

Une partie de l’argent provient de dirigeants technologiques conservateurs: le célèbre investisseur technologique Doug Leone, l’un des rares grands partisans de Trump pendant sa présidence, et sa femme ont fait don d’environ 100000 dollars à l’effort de rappel à la fin du mois dernier, selon les registres de l’État. Un autre 100 000 $ est venu du capital-risqueur Dixon Doll, un donateur de longue date du GOP, et de sa femme.

D’autres fonds sont venus des premiers partisans de Newsom: David Sacks, un dirigeant de la technologie de premier plan, a fait don d’environ 60000 dollars lorsque Newsom s’est présenté pour la première fois au poste de gouverneur il y a quelques années. Maintenant, il soutient un rappel, et son épouse, Jacqueline, a contribué 25 000 $ à l’effort de rappel la semaine dernière. Chamath Palihapitiya, un ancien dirigeant de Facebook et un important donateur démocrate, a déclaré publiquement qu’il soutenait cet effort, bien que le milliardaire n’ait pas encore fait de don.

Les autres leaders technologiques, cependant, se classent parmi les plus grands donateurs globaux à l’effort de rappel, qui a permis de collecter environ 1,5 million de dollars à ce jour. Tout cela pourrait présager de l’argent réel dans une campagne de rappel qui coûterait probablement plus de 100 millions de dollars au total.

« Certes, ils ne seraient pas contrariés d’avoir une certaine adhésion de la Silicon Valley, mais je ne sais pas si je dirais que leur implication serait » cruciale « pendant cette première étape de qualification », a déclaré Rob Pyers, qui court une opération qui analyse l’argent dans la politique californienne. «Une fois que c’est à ce stade, alors juste en vertu de leurs poches profondes, la Silicon Valley devient un acteur important.

Ces mesures interviennent alors que certaines personnalités de premier plan de l’industrie technologique – en particulier celles qui ont un penchant conservateur – se rebellent contre un système fiscal, des politiques liées à Covid et une culture plus large qu’ils considèrent comme répressive. Elon Musk, le milliardaire fondateur de Tesla, a vivement critiqué la politique californienne sur le coronavirus et la manière dont l’État traite l’industrie technologique, à tel point qu’il a déménagé l’année dernière au Texas. Certains autres leaders technologiques ont afflué à Miami, où les dirigeants ont essayé de capitaliser sur le dégoût et de recréer la magie de la Silicon Valley.

Anne Dunsmore, une collecte de fonds républicaine qui dirige l’effort de rappel, a déclaré que c’est précisément le type de donateurs de la Silicon Valley qu’elle recherche pour financer ses efforts.

«C’est une industrie prudente. Et historiquement, cela a été très démocratique », a-t-elle déclaré. «Désormais, lorsque vous commencez à parler d’activité perdue dans l’État de Californie et que vous êtes confronté à l’idée que vous pourriez avoir à déménager et à déplacer toute votre entreprise, les gens commencent à avoir une vision différente de leur position.»

Dunsmore a déclaré que l’effort de collecte de fonds dans la Silicon Valley consistait en grande partie « de grands donateurs à rejoindre d’autres donateurs importants. »

Un effort de rappel de Newsom semblait être une course imbécile jusqu’à récemment. La Californie a été l’un des États les plus agressifs du pays pour tenter de limiter la propagation du coronavirus, mettant en œuvre l’une des premières ordonnances de maintien au domicile du pays. Certains chefs d’entreprise se sont hérissés de cette répression, mais les experts disent que cela a contribué au succès relatif de la Californie dans l’atténuation de la pandémie.

La logique de ce compromis, cependant, a été testée ces derniers mois par la propagation effrénée de la maladie dans l’État, en particulier dans la région de Los Angeles. La Californie a également eu l’un des pires records du pays en matière de distribution du vaccin à un moment où les experts disent que trop d’États avancent trop lentement. La crédibilité de Newsom a également été endommagée par une visite dans un restaurant exclusif de la Napa Valley en novembre qui a sapé sa propre rhétorique sur le fait de rester à la maison.

«Nous avons maintenant créé une culture d’innovation inhospitalière», a déclaré Palihapitiya sur son podcast la semaine dernière. «Je pense qu’il devrait être rappelé. Il est poubelle.

Le vrai test sera de savoir si ces dirigeants creusent profondément plutôt que d’utiliser simplement leurs plates-formes pour s’exprimer. Palihapitiya, l’ancien cadre de Facebook, a tweeté un lien au comité Rescue California mais n’a pas renvoyé de demandes de commentaires sur son intention de promettre de l’argent à l’effort. Dunsmore a déclaré qu’elle n’avait pas entendu parler de Palihapitiya – ni même de lui, bien qu’il soit un important donateur démocrate, ce qui témoigne de la montée en flèche du rappel. Palihapitiya a contribué plus d’un million de dollars pour soutenir les démocrates pendant la campagne 2020.

Newsom s’est fait connaître aux côtés de nombreux leaders technologiques d’aujourd’hui, et sa base politique reste San Francisco. Les principaux donateurs de sa dernière campagne comprenaient l’ancienne PDG de Yahoo Marissa Mayer, la philanthrope milliardaire Laurene Powell Jobs et même l’allié de Trump et le capital-risqueur Peter Thiel.

Josh Felser, un investisseur en technologie qui est proche de Newsom depuis qu’il a rencontré le lieutenant-gouverneur de l’époque dans un gymnase et est devenu un partenaire d’entraînement, a fait valoir que Newsom était assez proche de l’industrie de la technologie, soulignant son bilan sur des questions comme le mariage gay, contrôle des armes à feu et changement climatique.

«Il défend les choses auxquelles il croit, même quand c’est impopulaire. Dans le domaine de la technologie, nous nous considérons tous comme des pionniers. Et je pense que c’est ce qu’a été le gouverneur », a déclaré Felser, qui fait partie d’un groupe consultatif sur la pandémie de Newsom composé de chefs d’entreprise. «Il y a une forte veine libertaire dans la technologie. Ce groupe – qui est une minorité de gens de la technologie – sont riches et militants. Et puis il y a la majorité des gens du secteur de la technologie – et ils ne financent pas ce rappel et ils cherchent des moyens d’aider.

Certains leaders technologiques – même ceux qui critiquent Newsom – ont déclaré à Recode qu’ils craignaient que le remplacement de Newsom ne soit pire. Dunsmore a déclaré que cela revient souvent dans sa conversation avec d’éventuels partisans démocrates.

Si les organisateurs recueillent les 1,5 million de signatures requises avant la date limite de la mi-mars, ce que les observateurs estiment probable, le rappel serait déclenché, le vote ayant lieu à la fin de 2021 ou au début de 2022. Un certain nombre de républicains de Californie de premier plan, y compris d’anciens San Le maire de Diego, Kevin Faulconer, a exprimé son intérêt pour défier Newsom.

Bien que cela puisse normalement sembler un long coup dans l’État fortement démocrate, il existe un précédent: le rappel en 2003 du gouverneur démocrate Gray Davis et l’élection ultérieure du républicain Arnold Schwarzenegger.