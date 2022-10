Le prochain combat de Liam Smith ? Chris Eubank Jr, Kell Brook ou le tir au titre mondial alignés pour l’ancien champion | Nouvelles de boxe

Liam Smith est sur le point d’affronter Chris Eubank Jr ou Kell Brook lors de son prochain combat, potentiellement en décembre.

Eubank Jr devait boxer Conor Benn ce mois-ci, bien que cet événement ait été annulé après que Benn ait échoué à un test de dépistage de drogue. Cela laisse Eubank Jr considérer ses options.

Pendant ce temps, Kell Brook envisage un retour sensationnel à la boxe.

Brook, 36 ans, a annoncé sa retraite en mai, après avoir battu son grand rival britannique Amir Khan plus tôt cette année.

Mais il réfléchit à faire un retour.

“Le prochain combat de Liam, je pense que ce sera soit Kell, Chris ou un titre mondial”, a déclaré le promoteur de BOXXER, Ben Shalom. Sports du ciel.

“Il y a beaucoup de retombées de la situation Eubank-Benn que j’imagine Wasserman [Eubank’s promoters] traversent et qui sait à quoi ils doivent faire face en ce moment ? Mais Liam Smith est maintenant prêt pour son grand combat, comme je dis si c’est Kell, que ce soit Chris ou un titre mondial.

“Il est maintenant le plus grand combat pour beaucoup de gens”, a ajouté Shalom. “Il y a beaucoup d’options pour Liam.”

Smith a 34 ans mais l’ancien champion du monde reste en pleine forme. Hassan Mwakinyo a semblé renflouer au quatrième tour de leur concours en septembre. Avant cela, Smith avait arrêté à la fois Jesse Vargas et Anthony Fowler, et n’avait perdu que contre le concurrent russe Magomed Kurbanov sur une décision de points très controversée.

Liam Smith est un formidable opérateur, au poids moyen ou super-welter (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Il doit un gros combat, il doit également remporter un deuxième titre mondial, donc il veut gagner un autre titre mondial autant qu’il veut les grands combats”, a déclaré Shalom.

“C’est quelque chose qu’il mérite depuis le combat de Kurbanov en Russie que nous sentons qu’il a gagné, après le combat de Fowler, le combat de Vargas.

“Son prochain combat sera, espérons-le, déterminant pour sa carrière et il ne fait que s’améliorer avec l’âge. En ce moment, il est un adversaire redoutable pour n’importe qui.”

Smith peut concourir en poids moyen ou super-welter. Kell Brook envisage non seulement un retour, mais également une progression dans la catégorie de poids.

“Je pense que s’il peut trouver les bons combats au bon poids, je pense qu’il est tenté”, a déclaré Shalom.

“Au moins, il ne prend pas de décision basée sur l’adrénaline de ce qui s’est passé en février [against Khan] et il peut prendre son temps et déterminer ce qu’il pense être le mieux pour lui.

“C’est le truc avec Kell, ça doit être à ses conditions.”

Brook avait été un poids welter pendant une grande partie de sa carrière. Son dernier combat avec Amir Khan a cependant dû être fait à un poids variable de 149 livres. Continuer à prendre du poids pourrait être mieux pour lui aussi.

“154 livres serait parfait et évidemment Liam est à l’aise à ce poids. Je pense que Kell sera encore plus fort à ce poids. C’est facile à faire”, a déclaré Shalom.

“Pour où en est Kell dans sa carrière, vous ne voulez pas prendre trop de risques sur le poids et c’est pourquoi je pense que c’est probablement le combat parfait.”

