Samsung devrait bientôt annoncer un nouveau chipset de milieu de gamme avec des graphiques AMD et nous avons enfin notre premier aperçu non officiel du SoC grâce à une liste Geekbench. Exynos 1480 (S5E8845) est présenté comme le successeur de l’Exynos 1380 et apporte une structure à huit cœurs basée sur l’architecture ARMv8 avec 4 cœurs de performance cadencés à 2,75 GHz et 4 cœurs d’efficacité bourdonnant à 2,05 Ghz.









Carte de pointage Exynos 1480 Geekbench 5

Le plus intéressant est la présence du GPU Xclipse 530 qui utilise des graphiques AMD RDNA 2, tout comme le produit phare Exynos 2200 de 2022 qui alimentait les téléphones européens de la série Galaxy S22. Selon les rumeurs, l’Exynos 1480 équiperait le prochain Galaxy A55 ainsi que d’autres téléphones Galaxy de la série A en 2024.

