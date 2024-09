Le prochain chef du Parti libéral du Québec sera connu le 14 juin 2025

L’identité du prochain chef du Parti libéral du Québec sera dévoilée le 14 juin 2025, lors du Congrès à la chefferie de la formation politique qui se tiendra dans la ville de Québec.

Le vote des membres du parti se déroulera sur six jours ; il débutera le 9 juin et prendra fin le jour du congrès, a indiqué le PLQ, vendredi, dans un communiqué qui précise les modalités de la course à la chefferie.

Le cours à la direction du parti débutera officiellement le 13 janvier 2025. Les candidats intéressés pourront déposer leur candidature jusqu’au 11 avril. Quatre débats sont ensuite prévus entre le 12 avril et le 8 juin pour permettre aux candidats de communiquer leurs idées.

Les principales règles encadrant la course avaient été adoptées par le Conseil exécutif du PLQ en octobre dernier, cinq jours avant d’être présenté aux militants du parti lors d’un Conseil général tenu à Drummondville. L’ensemble des modalités ont été adoptées jeudi par le Conseil exécutif.

Chaque candidat devra recueillir 750 signatures de membres du parti provenant d’au moins 70 comtés et 12 régions. De ce nombre, 350 signatures seront celles de nouveaux membres.

Les candidats fonctionneront avec un dépôt de 40 000 $ pour être admissibles à la formation. Le plafond des dépenses électorales a été fixé à 400 000 $.

Je suis convaincu que les règles de la course à la chefferie que nous présentons aujourd’hui pourront d’assurer à cet important exercice démocratique une représentativité régionale et générationnelle qui a toujours été une force distinctive du Parti libéral du Québec a indiqué Rafael P. Ferraro, président du PLQ par voie de communiqué.

La relance de notre parti se poursuit et, sous le leadership de notre prochain(e) chef(fe), nous formons d’ici l’élection générale de 2026 la meilleure alternative pour remplacer le gouvernement actuel. Une citation de Rafael P. Ferraro, président du PLQ par voie de communiqué

En attente de candidats

Peu de candidats ont pour le moment annoncé leur intention de se lancer dans la course à la succession de Dominique Anglade à la tête du PLQ . Le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay, a indiqué l’été qu’il n’y participerait pas.

Le seul membre du caucus libéral à avoir clairement manifesté son intérêt est Frédéric Beauchemin.

Le député de Marguerite-Bourgeoys, porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, d’économie et d’innovation, avait été exclu du caucus libéral en octobre dernier en raison de plaintes pour harcèlement psychologique à son endroit. Il a pu le réintégrer en décembre après le retrait des plaintes.

Autrement dit, l’ancien maire de Montréal Denis Coderre a laissé savoir en début d’année qu’il étudiait la possibilité de se lancer dans la course à la direction du Parti libéral.

Après une visite à l’Assemblée nationale en février dernier pour discuter de ses motivations avec les représentants des médias, M. Coderre devait poursuivre sa réflexion lors d’un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, au Portugal et en Espagne. Il devrait se prononcer sur son avenir politique à son retour de voyage, en mai.

Deux autres membres du caucus libéral qui étaient pressentis pour le rôle de chef, André Fortin et Monsef Derraji, ont renoncé à poser leur candidature. Le député libéral fédéral Joël Lightbound, qui étudiait aussi la possibilité de se lancer dans la course l’été dernier, a finalement choisi de ne pas y participer.