Le prochain chef de l’OTAN pourrait être britannique – Biden

L’alliance militaire dirigée par les États-Unis nommera un nouveau chef après la fin du mandat de Jens Stoltenberg en octobre

Le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallace, serait un « très qualifié » chef de l’OTAN s’il lance une offre pour devenir secrétaire général du bloc militaire dirigé par les États-Unis, a déclaré jeudi le président américain Joe Biden.

S’exprimant à la suite d’un sommet avec le Premier ministre britannique Rishi Sunak à la Maison Blanche jeudi, Biden a déclaré que Wallace – qui a exprimé son intérêt à poursuivre le rôle de leadership de l’OTAN plus tard cette année – serait un candidat approprié. Cependant, Biden s’est arrêté avant d’approuver officiellement Wallace, affirmant qu’un « consensus au sein de l’OTAN » doit d’abord être formé.

« [The UK] a un candidat qui est une personne très qualifiée », Biden a déclaré aux journalistes à Washington. « Nous avons beaucoup de discussions entre nous à l’OTAN, pour déterminer quel en sera le résultat. »

Bien que Biden n’ait pas mentionné Wallace par son nom, ses commentaires semblaient faire référence aux déclarations du ministre de la Défense faites en mai dans lesquelles il a déclaré que le rôle de l’OTAN était « un travail qui me plairait » Wallace a décrit la position comme « un travail fantastique » et dit « L’OTAN est une partie extrêmement importante de toutes nos sécurités. Mais ce n’est pas à moi de décider. C’est pour tous les autres alliés.

Le Premier ministre britannique Sunak a été un fervent partisan de la candidature de Wallace à l’OTAN. Lors du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, le mois dernier, Sunak a déclaré que l’ancien militaire britannique était « Largement respecté » mais que Wallace se concentre actuellement sur « soutenir l’Ukraine ».

Wallace a vivement critiqué l’offensive de Moscou en Ukraine – un conflit dans lequel le Royaume-Uni et les États-Unis ont été parmi les principaux contributeurs du soutien militaire à Kiev. L’OTAN a décrit la Russie comme le « la menace la plus importante et la plus directe » à la sécurité des alliés de l’OTAN.

La Russie, quant à elle, a exprimé son opposition à l’expansion de l’OTAN vers l’est après la guerre froide et aux signaux indiquant que le bloc cherche à ajouter l’Ukraine en tant que membre, considérant les deux comme une menace directe pour la sécurité nationale. L’OTAN a doublé ses forces en Europe de l’Est depuis 2021.

Plus tôt cette année, Moscou a également critiqué les projets britanniques d’envoyer des munitions de char contenant de l’uranium appauvri en Ukraine, affirmant que les forces russes « répondre en conséquence. »

Jens Stoltenberg est chef de l’OTAN depuis 2014. Un porte-parole du bloc a confirmé en février que le ressortissant norvégien quitterait son poste à l’expiration de son mandat début octobre, et a démenti les informations des journaux selon lesquelles une prolongation était en cours de discussion.