Le prochain chef d’Al-Qaïda sera plus brutal pour attirer la prochaine génération de terroristes, selon l’auteur de “Drone Warrior”

Le prochain chef d’Al-Qaïda sera probablement plus brutal que ses prédécesseurs pour attirer une jeune génération de terroristes, a déclaré à Fox News un vétéran des opérations spéciales de l’armée et expert en drones.

Une frappe de drone de la CIA en Afghanistan au cours du week-end a tué Ayman al-Zawahri, le chef d’Al-Qaïda qui a succédé à Oussama ben Laden. Il a joué un rôle clé dans la planification des attentats terroristes du 11 septembre.

“Je pense que si quelqu’un le remplace, il sera un peu plus agressif dans ses opérations, en quelque sorte essayer de gagner un peu plus de crédibilité auprès de la jeune génération de terroristes qui existe”, a déclaré Brett Velicovich, qui a écrit le livre “Drone Warrior : Le récit intérieur d’un soldat d’élite sur la chasse aux ennemis les plus dangereux de l’Amérique.”

LES ÉTATS-UNIS ÉLIMENT LE CHEF D’AL-QAÏDA, AYMAN AL ZAWAHIRI, DANS LE CADRE D’UNE OPÉRATION CONTRE LE TERRORISME “RÉUSSIE” EN AFGHANISTAN

La génération plus jeune et plus militante considère al-Qaïda comme “le groupe terroriste de son père ou de son grand-père” par rapport à des groupes plus brutaux comme l’EI, a déclaré Velicovich à Fox News, notant que le successeur d’al-Zawahri pourrait adopter des tactiques plus violentes pour rivaliser avec ces nouveaux groupes terroristes pour recrues.

La CIA a secrètement intensifié sa recherche de Zawahiri après que les talibans ont pris le contrôle de l’Afghanistan, une personne informée de l’effort dit au New York Timesnotant que le chef d’Al-Qaïda a passé des années à éviter le pays.

AFGHAN REBEL GROUP DEMANDE LE SOUTIEN DE BIDEN ET AVERTIT DE NOUVELLES MENACES TERRORISTES

“Zawahiri a toujours été celui qui s’est enfui”, a déclaré Velicovich. “Sa mort va se répercuter sur Al-Qaïda, et cela va leur montrer qu’ils ne peuvent pas simplement opérer en toute impunité dans le monde.”

Les talibans ont condamné l’attaque dans un communiqué et a déclaré qu’il avait frappé une maison d’habitation. Le groupe a tweeté que la grève violait les termes de l’accord de Doha – l’arrangement qui fixait les conditions conduisant au retrait américain de ses troupes d’Afghanistan.

Mais Velicovich a déclaré que la présence d’al-Zawahri à Kaboul indique que les talibans lui ont permis d’y opérer, ce qui viole l’accord de Doha.

QUI EST AYMAN AL ZAWAHIRI ? UN CHEF D’AL-QAÏDA TUÉ EN AFGHANISTAN

“Ils travaillent clairement toujours ensemble, malgré ce qu’ils ont dit”, a déclaré Velicovich.

Il a ajouté que cette frappe envoie un message fort aux chefs terroristes qui pensent qu’ils peuvent continuer à opérer en Afghanistan sans contrôle.

“Maintenant, justice a été rendue et ce chef terroriste n’est plus”, a déclaré lundi soir le président Biden dans un discours prononcé à la Maison Blanche. “Peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront.”

Biden, lorsqu’il a défendu sa décision de se retirer d’Afghanistan, a déclaré en août 201 qu’Al-Qaïda était « parti ». Mais le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, a déclaré le mois suivant que les groupes terroristes pourraient se développer plus rapidement sans la présence des troupes américaines.

Velicovich a déclaré à Fox News que la frappe de la CIA était une “très bonne chose” et a déclaré que cela prouvait que les États-Unis étaient toujours capables de mener la guerre contre le terrorisme sans présence dans la région.

“Peu importe où se trouvent les États-Unis, peu importe où se trouve actuellement le terrorisme, les États-Unis continueront à chasser les ennemis quoi qu’il arrive”, a-t-il déclaré.