Le prochain chargeur magnétique sans fil d’Oppo apparaît dans les rendus divulgués

Realme sera le premier fabricant de smartphones Android à proposer sa propre version du chargeur magnétique sans fil MagSafe d’Apple. Il s’appelle MagDart et fera ses débuts la semaine prochaine.

Étant donné que Realme a commencé en tant que sous-marque d’Oppo, cela ne vous choquera peut-être pas du tout de découvrir qu’Oppo travaille également sur son propre chargeur magnétique sans fil. Cela a été divulgué aujourd’hui dans les rendus que vous pouvez voir ci-dessous.

Malheureusement, aucune spécification n’a été publiée à côté des rendus, ni aucune dimension. D’après les seules images, il est assez évident qu’il est assez mince et qu’il y a un port USB-C à l’extrémité pointue où le câble doit aller.

Realme a déjà annoncé que son MagDart serait 440 % plus rapide que le MagSafe d’Apple, et les mathématiques indiquent que cela se traduit par un hallucinant 81 W, qui battrait tous les records de vitesse de charge sans fil. Et pourtant, ce chargeur MagDart est beaucoup plus gros que celui d’Oppo qui a fui, et il a aussi un ventilateur. Ne vous attendez donc pas à ce que celui-ci s’approche de ces chiffres. Il pourrait en fait être plus proche de la puissance de sortie de 15 W du MagSafe.

