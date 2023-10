Le prochain chapitre de Neymar connaît un début difficile alors que Ronaldo et Messi continuent de montrer la voie

MANCHESTER, Angleterre : Dans ce qui est devenu un spectacle devenu trop familier, Neymar a quitté le terrain de football en larmes après une énième blessure.

Tout un contraste avec les sourires de Lionel Messi à l’Inter Miami et le succès redynamisé de Cristiano Ronaldo avec le Portugal.

Neymar s’est blessé au genou mardi lors de la première mi-temps de la défaite 2-0 du Brésil en qualifications pour la Coupe du monde contre l’Uruguay. Aujourd’hui, lui, le Brésil et le club saoudien d’Al Hilal attendent avec impatience de connaître l’étendue des dégâts.

Lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil, un genou dans le dos du défenseur colombien Juan Zuniga en quarts de finale a exclu Neymar du tournoi en raison d’une vertèbre fracturée. Puis l’année dernière au Qatar, les larmes ont encore coulé lorsque Neymar craignait qu’une blessure à la cheville n’écourte son tournoi. Au lieu de cela, c’est une défaite contre la Croatie en quarts de finale qui a mis fin prématurément à sa tentative de remporter le plus grand trophée du football.

Ronaldo et Messi ont transformé le Ballon d’Or du meilleur joueur du monde en un duel personnel au sommet de leur puissance. Mais les deux hommes ont récemment laissé derrière eux l’élite du football européen, Neymar, 31 ans, se dirigeant également vers la ligue saoudienne après des années passées dans l’ombre de deux des plus grands joueurs de ce sport.

Avec Messi et Luis Suarez, Neymar a peut-être fait partie de la ligne d’attaquants de Barcelone qui a remporté la Ligue des champions en 2015, mais il n’a jamais été l’homme principal.

Même son transfert record de 222 millions d’euros (270 millions de dollars) au Paris Saint-Germain en 2017 ne lui a pas permis de se démarquer devant Ronaldo et Messi, car il n’a pas réussi à mener le club français à un titre en Ligue des champions. Au lieu de cela, c’est son coéquipier du PSG, Kylian Mbappe, qui est apparu comme le joueur le plus susceptible de s’imposer comme la prochaine icône du football.

En août, un transfert vers l’Arabie Saoudite a eu lieu dans le cadre de la tentative du royaume riche en pétrole d’attirer les plus grands noms de ce sport dans sa ligue et de s’imposer comme une force majeure du football.

Ronaldo avait ouvert la voie en rejoignant Al-Nassr en décembre. Il a été suivi par des vainqueurs de la Ligue des champions comme Karim Benzema, Sadio Mané et N’Golo Kante. Mais à part Ronaldo, Neymar a sans doute été le plus grand coup pour l’Arabie Saoudite après avoir raté les mouvements de Messi et Mbappe.

Pendant ce temps, aux États-Unis, Messi a choisi de passer à la MLS avec l’Inter Miami.

Le grand argentin, qui a réalisé son ambition de carrière de remporter la Coupe du monde l’année dernière, semble aimer la vie en Floride et a rapidement mené l’Inter Miami à la victoire en Coupe des Ligues. Les buts affluent alors qu’il attire des fans superstars tels que LeBron James et Selena Gomez pour le regarder en personne.

En Arabie Saoudite, Ronaldo a laissé derrière lui les difficultés qu’il a connues à Manchester United l’année dernière et qui ont conduit à la résiliation de son contrat en novembre. Il a ensuite connu une Coupe du Monde décevante, a été renvoyé sur le banc par le Portugal puis éliminé en quarts de finale.

On ne savait pas exactement quelle direction prendrait sa carrière lorsqu’il rejoindrait Al-Nassr dans le cadre de l’un des transferts les plus surprenants de l’histoire du sport, mais cela allait certainement le rendre encore plus riche après avoir signé un accord d’une valeur pouvant atteindre 200 millions de dollars par an. .

Même si ses meilleures années sont clairement derrière lui, Ronaldo continue de produire de la marchandise sur le terrain, menant le Portugal au Championnat d’Europe l’année prochaine avec neuf buts en qualifications et gardant Al-Nassr en lice près du sommet de la ligue saoudienne.

L’équipe de Neymar, Al Hilal, ouvre la voie, mais il n’a pas encore apporté une contribution majeure sur le terrain depuis son transfert, d’une valeur de 90 millions d’euros (98 millions de dollars), un record pour la ligue.

Une blessure l’a limité à seulement trois apparitions en championnat et deux en Ligue des champions asiatique, où il a marqué un but.

Ce n’est pas l’impact que lui ou Al Hilal auraient souhaité après une décision aussi médiatisée. Et même s’il a battu le record de but de Pelé au Brésil le mois dernier, on a toujours l’impression qu’il est dans l’ombre de Ronaldo et Messi.

