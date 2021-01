Le prochain chapitre de Kim Kardashian alors qu’elle envisage de divorcer de Kanye West

Kimye touche à sa fin, et Kim Kardashian est en train de déterminer ses prochaines étapes après ses retombées avec Kanye Ouest.

Alors que le couple discute de la possibilité d’un divorce, E! News a appris en exclusivité ce que Kim envisage pour l’avenir de sa famille.

Une source a révélé que peu de choses changeront pour Kim et Kanye dans leur vie quotidienne. Pour l’instant, ils prévoient de continuer à vivre séparément, elle à Calabasas, en Californie, et lui dans le Wyoming.

Kanye s’envolera pour Los Angeles pour voir leurs quatre enfants «à sa guise», ce qu’ils ont fait ces dernières semaines.

Certains de leurs enfants (Nord, sept, Saint, 5, Chicago, 2 et Psaume, 20 mois) ont rendu visite à leur père dans le Wyoming à quelques reprises, mais les nounous ont toujours été là pour aider Kanye. Indépendamment de leurs problèmes matrimoniaux, Kim veut rester à Los Angeles, afin que les enfants puissent continuer leur style de vie stable et cohérent et aller dans leurs écoles actuelles.