Le prochain champ de bataille improbable de Big Tech: le Dakota du Nord

Le mois dernier, un lobbyiste a approché Kyle Davison, un sénateur de l’État du Dakota du Nord, avec une proposition inhabituelle: une loi pour empêcher Apple et Google de forcer les entreprises de l’État à céder une part de leurs ventes d’applications. M. Davison, un républicain, s’est concentré sur les factures liées à un programme d’alphabétisation de 200 000 $ et les registres de naissance pour les sans-abri. Mais il était intrigué par les arguments du lobbyiste selon lesquels les géants de la technologie nuisaient aux petites entreprises, et il pensait qu’une telle loi pourrait attirer les entreprises de technologie dans le Dakota du Nord. Donc il l’a présenté. «Elle m’a dit que ça pouvait être gros. Mais pour moi, cela signifie que le journal local va venir avec une caméra », a déclaré M. Davison, 60 ans. «Je ne serais pas honnête si je disais que je m’attendais à la réaction.» Au Capitole de Bismarck, une tour Art déco de 21 étages qui est le plus haut bâtiment de l’État, une audience sur le projet de loi la semaine dernière a attiré des avocats de Washington, des journaux du Dakota du Nord et des dirigeants de la Silicon Valley. Aux côtés d’Apple et de Google, les Américains pour la prospérité, le groupe conservateur financé par la famille Koch. De l’autre côté se trouvait la chambre de commerce de Fargo. Une personne a appelé d’Alaska.

Les partisans du projet de loi ont déclaré qu’il aiderait les petites entreprises et ne nuirait qu’aux revenus d’Apple et de Google. L’ingénieur en chef de la confidentialité d’Apple, Erik Neuenschwander, a déclaré que le projet de loi «menace de détruire l’iPhone tel que vous le connaissez». Le Dakota du Nord fait partie d’un nouveau front dans la bataille sur la Big Tech et sa puissance. Frustrés par le manque d’action des tribunaux, des régulateurs et du Congrès, les rivaux et les critiques de la technologie tournent leur attention vers les législatures des États, poussant des projets de loi qui visent à taxer les plus grandes entreprises technologiques, à freiner leur pouvoir et à limiter leur contrôle sur Internet. New York est considérer une facture cela permettrait à l’État de poursuivre plus facilement des poursuites antitrust contre les grandes entreprises technologiques. Les législateurs en Floride ce mois-ci mesures proposées, soutenu par le gouverneur, cela limiterait la façon dont les entreprises de médias sociaux pourraient contrôler le contenu de leurs sites. Et vendredi, le Maryland a promulgué une loi qui taxera les publicités en ligne vendues par des entreprises comme Facebook, Google et Amazon. Le Connecticut et l’Indiana examinent des projets de loi similaires. Les combats d’État posent un problème épineux aux entreprises de technologie, dont les légions d’avocats et de lobbyistes sont formés pour éteindre les menaces à Washington et devant les tribunaux. Les 50 législatures des États sont diverses et imprévisibles, les républicains et les démocrates s’alignant contre Big Tech. Le projet de loi du Dakota du Nord se concentre sur les pratiques d’Apple et de Google consistant à réduire jusqu’à 30% les ventes de nombreuses applications sur les smartphones, une politique qui a rapporté aux entreprises 33 milliards de dollars l’année dernière, selon les estimations de Sensor Tower, une entreprise de données d’applications. .

Certaines petites entreprises ont fait valoir qu’Apple et Google forcent les fabricants d’applications à payer des frais artificiellement élevés uniquement en raison de leur domination. Les logiciels des deux sociétés sont à la base de presque tous les smartphones du monde. Le projet de loi interdirait à Apple et à Google d’exiger que les applications utilisent leurs systèmes de paiement, ce qui leur permet de percevoir leurs commissions. Cela obligerait également Apple et Google à autoriser les utilisateurs de leurs smartphones à télécharger des applications depuis l’extérieur de leurs magasins d’applications phares, bien que M. Davison ait déclaré qu’il tentait de supprimer cette disposition pour apaiser certaines des préoccupations de ses collègues. Google autorise déjà de tels téléchargements, mais pas Apple. Les 47 sénateurs du Dakota du Nord devraient voter sur la mesure cette semaine après le début du débat lundi. Le calendrier est accéléré parce que la législature ne se réunit que 80 jours tous les deux ans. Si une majorité vote oui, le projet de loi passera à la Chambre. Si le projet de loi échoue, le combat entre Apple et Google semblerait loin d’être terminé. Les législateurs de la Géorgie et de l’Arizona envisagent une législation presque identique sur les magasins d’applications, et Andy Vargas, un représentant de l’État du Massachusetts, a déclaré qu’il prévoyait de présenter un projet de loi comparable cette semaine. Les lobbyistes ont déclaré qu’ils faisaient également pression pour obtenir des factures dans les magasins d’applications dans le Wisconsin et le Minnesota. Une porte-parole d’Apple a déclaré que la plupart des applications iPhone étaient gratuites et ne payaient aucune commission. Elle a ajouté que la plupart des entreprises du Dakota du Nord qui partageaient des revenus avec Apple gagnaient moins d’un million de dollars par an grâce à leurs applications, ce qui signifie qu’elles paient à Apple 15% de certaines ventes, plutôt que 30%. Apple a abaissé son taux pour les petites entreprises l’année dernière dans le cadre d’un examen minutieux de ses politiques sur l’App Store. Google n’a pas répondu à une demande de commentaire. M. Davison a déclaré que le projet de loi lui avait été remis par Lacee Bjork Anderson, une lobbyiste chez Odney Public Affairs à Bismarck. Mme Anderson a déclaré dans une interview qu’elle avait été embauchée par Epic Games, le créateur du jeu populaire Fortnite et le plaignant dans des poursuites contre Apple et Google pour leurs politiques d’application. Elle a déclaré qu’elle était également payée par la Coalition for App Fairness, un groupe d’entreprises, dont Epic, Spotify et Match Group, qui a protesté contre les commissions sur les applications et mène la campagne pour les factures des magasins d’applications.

«Écoutez, nous sommes un État très conservateur», a déclaré Mme Anderson, une républicaine. «Mais nous sommes aussi un État d’où vient Teddy Roosevelt, et il n’y a pas de plus gros trustbuster.» (Roosevelt, l’ancien président, est né à New York mais a ensuite possédé un ranch dans le Dakota du Nord.) Pourtant, elle a admis que le projet de loi pourrait ne pas avoir suffisamment de votes pour être adopté, ce qu’elle a attribué à la confusion parmi certains sénateurs et au lobbying agressif d’Apple. «Ils organisent des appels Zoom avec chaque sénateur», dit-elle. «Cela ne joue pas nécessairement bien ici – avoir des dirigeants ou des lobbyistes californiens qui essaient de dire aux gens quoi faire.» Le sénateur d’État Jerry Klein, le républicain qui dirige le comité qui a traité le projet de loi, a convenu que la présence d’Apple se faisait sentir à la Statehouse. Il a déclaré qu’il s’opposait à la législation en grande partie parce qu’Apple et ses lobbyistes avaient averti que le projet de loi pourrait exposer les Dakotans du Nord à des cyberattaques et exposer le Dakota du Nord à des poursuites judiciaires coûteuses. Il craignait également que l’ingérence dans un accord entre deux entreprises privées ne soit néfaste pour les affaires. M. Klein, 69 ans, propriétaire d’épicerie à la retraite de la minuscule Fessenden, a déclaré que certains de ses collègues hésitaient également à adopter un projet de loi axé sur les «plates-formes de distribution d’applications numériques» et les «systèmes de paiement intégrés» lorsqu’ils avaient du mal à comprendre le effets. «Tous les gens ici savent que leur téléphone est branché, qu’il est alimenté, qu’ils peuvent prendre des photos et montrer des photos de leurs petits-enfants», dit-il. «Cela dépasse certains d’entre nous.» Pourtant, certains fabricants d’applications ont beaucoup à faire avec la législation. David Heinemeier Hansson, un entrepreneur technologique danois qui s’est battu pour éviter les frais d’Apple avec son application de messagerie, Hey, a déclaré que le projet de loi pourrait porter un coup dur aux politiques d’Apple, même s’il ne s’appliquerait qu’aux entreprises du Dakota du Nord.