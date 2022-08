Le prochain casque VR de Meta arrive en octobre : ce que nous savons de Meta Cambria, alias Quest Pro

La Oculus Quête 2 (maintenant appelé Méta Quête 2) est devenu un casque de réalité virtuelle au succès surprenant et reste notre appareil VR préféré en dépit d’avoir deux ans et tout à coup plus cher. Que fera Meta, l’ancien Facebook, pour son rappel ? La société devrait publier quatre nouveaux casques au cours des prochaines années, mais le prochain sur le pont arrive en octobre, selon un entretien avec le chef Meta Mark Zuckerberg sur le podcast de Joe Rogan.

Le casque, appelé “Projet Cambria“, a été annoncé l’année dernière. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une véritable suite du Quest 2, cependant. Au lieu de cela, ce devrait être un Quest Pro un peu comme ce que Mark Zuckerberg a déclaré à CNET retour en 2021.

Le projet Cambria semble être un type de casque hybride AR / VR beaucoup plus cher et avancé, un appareil de pont qui pourrait être un appareil VR incroyable, mais pourrait également permettre la réalité mixte combinant la vidéo du monde réel avec la VR via des caméras améliorées.

Cambria ajoutera également une nouvelle technologie de capteur (notamment, suivi de l’oeil et suivi du visage) qui pourraient introduire de nouvelles possibilités d’interaction en réalité virtuelle et d’animation de votre avatar. Mais ce suivi oculaire soulève également des questions sur la confidentialité des données.

Autonome, comme le Quest 2

Oui, Cambria semble être un appareil autonome comme Quest 2. Mais, tout comme Quest 2, attendez-vous à ce qu’il se connecte éventuellement aux PC et, dans une certaine mesure, aux téléphones. Les premières maquettes de conception rapportées montrent une conception qui semble plus petite que la Quest 2, mais une batterie plus grande pourrait signifier plus de poids. Meta a déjà confirmé que le casque sera plus compact là où les lentilles rencontrent le visage, en utilisant des “lentilles crêpes” qui peuvent compresser la distance nécessaire pour créer des effets 3D convaincants.

La plus grande batterie semble pouvoir s’asseoir à l’arrière du casque, créant un design qui ressemble plus à celui de Microsoft Hololens 2, un casque de réalité augmentée, que les lunettes Oculus VR existantes de Meta. Les appareils VR comme le HTC Vive Focus 3 (et celui de Meta accessoire de sangle de batterie pour Quest 2) placez également les piles à l’arrière du casque.

Alors que des rapports récents comme ceux de The Information appellent Cambria un “ordinateur portable pour votre visage”, suggérant une alimentation plus autonome, attendez-vous à ce que le casque se connecte à des ordinateurs pour des applications plus puissantes, tout comme le Quest 2 peut le faire en ce moment.



Plus de capteurs

Mark Zuckerberg, dans un conversation avec CNET l’année dernière, m’a dit qu’une version pro du Quest se concentrerait sur plus de technologie de capteur. Le suivi des yeux et du visage est déjà connu, mais il est possible que Cambria permette un meilleur suivi de la santé et de la forme physique. Le fitness a été un objectif majeur pour les plates-formes VR de Meta, et la société a déjà acquis un abonnement remise en forme service qui mesure la fréquence cardiaque via une Apple Watch couplée. (La Déplacement d’Oculus l’application se synchronise avec Apple Health.) Meta travaillerait également sur son propre montre intelligente.

Comment va-t-il mélanger la réalité ?

Les caméras externes améliorées de Project Cambria captureront la vidéo couleur passthrough, en l’affichant sur l’écran interne du casque. Le Quest 2 peut « voir à travers » et montrer également le monde extérieur, mais dans un flux vidéo noir et blanc granuleux. Le Quest 2 superpose certains VR avec ce flux, comme les limites de la pièce, créant un type de réalité mixte. Attendez-vous à ce que Meta Cambria le fasse de manière beaucoup plus réaliste.

Marc Zuckerberg fait une brève démo des possibilités du casque en mai via Facebook.

j’ai déjà essayé un exemple de cette technologie sur un casque VR très haut de gamme fabriqué par une société finlandaise appelée Varjo. Le Varjo XR-3 utilise un lidar et des caméras pour scanner le monde réel ; il y superpose ensuite la VR d’une manière qui peut sembler presque aussi convaincante que les effets des casques AR fabriqués par Microsoft et Magic Leap. Je m’attendrais à ce que Meta Cambria essaie quelque chose de très similaire.

Les aspirations de Meta pour futures lunettes AR n’ont pas encore été réalisés, mais le Cambria pourrait finir par être une boîte à outils permettant aux développeurs de créer des expériences de type AR qui pourraient également utiliser le suivi des mains (et des yeux).

Facebook



Comment fonctionnera le suivi oculaire ?

Nous ne connaissons pas les détails, mais la plupart suivi des yeux en VR fonctionne de manière similaire : les caméras infrarouges mesurent le mouvement des yeux, tandis que certains trackers capturent également des images de votre œil. Le suivi des yeux fait quelques choses assez utiles : le rendu fovéal peut créer de meilleurs graphismes avec moins de puissance de traitement en affichant uniquement les détails de la plus haute résolution là où la fovéa de vos yeux regarde, ce qui signifie potentiellement une meilleure autonomie de la batterie ou des performances dans un casque plus petit.

Le suivi des yeux peut également être utilisé pour créer un contact visuel plus réaliste pour les avatars et se combiner avec le suivi des mains et les contrôleurs pour améliorer la précision du contrôle. Cela pourrait même signifier une meilleure accessibilité pour les personnes qui n’ont pas une mobilité totale, en utilisant uniquement des commandes visuelles pour faire fonctionner l’interface VR.

Meta semble ajouter des caméras de suivi du visage ainsi que le suivi des yeux, qui pourraient être utilisés pour cartographier les émotions et les expressions faciales dans les avatars. Mais tout ce suivi s’accompagne de questions supplémentaires sur la confidentialité. Alors que Meta a promis de la transparence et des limites à l’utilisation des données de suivi, Facebook l’histoire de utilisateur Les données l’abus laisse beaucoup de soucis.

Méta



De meilleurs avatars, peut-être ?

Zuckerberg promet que ce casque animera les avatars de manière plus réaliste et pourrait être accompagné d’avatars Meta améliorés. Le dernier avatar caricatural de Mark Zuckerberg dans Horizon Worlds est devenu un largement moqué mème, mais le suivi oculaire et de meilleurs graphismes rendront-ils les interactions plus agréables que ce qui est actuellement possible ? Meta va en faire une grande partie des efforts de Cambria, mais la façon dont les commandes d’avatar améliorées du prochain casque s’interfaceront avec le reste des propriétaires de Quest 2 n’est pas claire.

Il y a de fortes chances que ce ne soit pas autant une console de jeu

Si le casque Cambria coûte plus de 800 $, il n’y a aucun moyen qu’il soit aussi populaire que le Quest 2 maintenant. Meta semble laisser entendre que ce n’est pas le but de Cambria, ce qui signifie que les développeurs de jeux ne sont peut-être pas aussi concentrés sur le nouveau matériel.

Facebook a l’habitude de financer de nombreux projets de jeux et d’art sur ses plates-formes VR, mais il semble que Cambria ne soit pas sur le point de faire ses débuts Jeux. Au lieu de cela, Meta se concentrera probablement sur un large éventail d’applications commerciales, d’entraînement, de fitness et de crossover AR pour aider à construire son visions métaverses. En ce sens, les propriétaires actuels de Quest 2 pourraient déjà avoir la meilleure console de jeu VR depuis un certain temps (jusqu’à ce que le PlayStation VR 2 arrive en 2023, au moins).

Le dernier rapport de The Information sur le Meta Cambria renforce le fait que les plus grandes forces de ce casque – meilleure résolution d’affichage, suivi des yeux, réalité mixte passthrough – seront des outils pour faire avancer la vision de Meta pour le travail et l’avenir de la réalité virtuelle. Regardez vers les produits VR et AR haut de gamme concurrents comme les casques Vive Focus 3, Hololens 2 et Varjo, où les utilisations professionnelles sont clairement l’objectif. Meta a eu beaucoup de succès auprès des joueurs, mais il aura plus de mal à convaincre les lieux de travail d’adopter sa technologie.

Scott Stein/Crumpe



Faut-il acheter un Quest 2 maintenant ou attendre Cambria (ou un futur Quest 3) ?



Un véritable successeur du Quest 2 pourrait ne pas arriver avant 2023, selon des rapports récents. Ce Quest 3 devrait être un casque qui concurrencerait au même prix que le Quest 2, et éventuellement le remplacerait, mais pas cette année. Cambria, cependant, ne devrait pas être ce casque. Si le casque Cambria est aussi cher que Meta le dit, il ne sera probablement même pas en concurrence avec le Quest 2 pour la plupart des acheteurs. Au lieu de cela, il peut s’agir davantage de pousser des fonctionnalités plus avancées (suivi oculaire, réalité mixte, meilleure qualité d’affichage) qui pourraient éventuellement se répercuter ultérieurement sur des produits plus abordables.

Gardez les concepts de “Cambria” et “Quest 3” séparés dans votre tête, et cela vous aidera à planifier vos décisions d’achat. Cambria ne peut finir par attirer que les utilisateurs passionnés et professionnels ayant de l’argent à dépenser. Je ne m’attends pas à ce qu’un casque VR puisse rivaliser avec le prix de 400 $ de Quest 2 de sitôt, à l’exception peut-être de la prochaine société mère de Tiktok, ByteDance. Micro-casque.

Le Quest 2 est toujours un casque fantastique pour son prix, et Meta continue de mettre régulièrement à jour le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités. À moins que vous ne soyez un professionnel désireux d’un casque haut de gamme à tout prix, vous n’avez probablement pas besoin d’attendre ce que Cambria finira par devenir plus tard cette année. Cependant, si vous avez une PlayStation 5, vous voudrez peut-être attendre et voir ce que le PlayStation VR 2 est comme.