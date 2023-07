Le prochain café NIU STEM explorera l’utilisation des drones – Shaw Local

DeKALB – Le prochain café STEM de la Northern Illinois University explorera les drones, leurs utilisations et leur impact.

Le STEM Cafe sera à 18h30 le 20 juillet au Fatty’s Pub and Grille, 1312 W. Lincoln Highway, DeKalb, selon un communiqué de presse.

L’entrée au café est gratuite et ouverte au public. L’inscription est obligatoire pour y assister.

Pendant le STEM Cafe, les participants peuvent en apprendre davantage sur les drones. Les drones sont capables d’aider les forces de l’ordre et de fonctionner comme un essaim grâce à l’intelligence artificielle. Les drones peuvent également surveiller les espèces envahissantes, collecter des échantillons et rechercher des personnes disparues. De la nourriture et des boissons sont disponibles à l’achat chez Fatty’s.

Les conférenciers vedettes de l’événement comprennent Sachit Butail, professeur agrégé d’ingénierie à NIU, et Bob Myers, propriétaire et exploitant de Hawk Aerial Imagery.

Les cafés NIU STEM font partie de NIU STEAM et sont conçus pour sensibiliser le public au rôle essentiel que jouent les champs STEM dans la vie quotidienne. Pour vous inscrire, visitez go.niu.edu/stemcafe.

