Le prochain café NIU STEM explorera la durabilité des vacances – Shaw Local

SUGAR GROVE – Le prochain café STEM de l’Université de l’Illinois du Nord enseignera des conseils pour créer une saison des fêtes plus durable.

Le café STEM se tiendra à 18h30 le mercredi 16 novembre au Fireside Grille, 49 Sugar Lane, Sugar Grove, selon un communiqué de presse.

L’entrée au STEM Cafe est gratuite et ouverte au public. L’inscription est obligatoire pour y assister.

Au cours du café STEM, les participants découvriront des conseils sur la durabilité des vacances et comment de petits changements cumulés peuvent faire une grande différence. De la nourriture et des boissons sont disponibles à l’achat au Fireside Grille.

Le conférencier vedette du café est Dean Bob Brinkmann, géologue, expert en développement durable et auteur du livre «Practical Sustainability: A Guide to a More Sustainable Life».

Les cafés STEM de la Northern Illinois University font partie de NIU STEAM et sont conçus pour sensibiliser le public au rôle essentiel que jouent les domaines STEM dans notre vie quotidienne. Pour en savoir plus ou vous inscrire, visitez go.niu.edu/stemcafe.

Pour plus d’informations, visitez go.niu.edu/stemcafesappelez le 815-753-4751 ou envoyez un e-mail à jdymond@niu.edu.