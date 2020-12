Le prochain Batman sera un homme noir et il s’appellera Timothy Fox, cela a été confirmé.

DC Comics a révélé le mouvement et nous en savons maintenant plus sur le successeur de la cape et du capot du chevalier noir.

État futur: Le prochain Batman se déroule dans un futur Gotham, où le Batman de Bruce Wayne est mort et tout le monde est sous le règne d’une cabale maléfique appelée le magistrat.

Le quatre-parter devrait être publié l’année prochaine.

La nouvelle série sera écrite par le célèbre oscarisé John Ridley et il pense qu'il est temps qu'ils s'adaptent.







Le scénariste de 12 Years a Slave a déclaré récemment que le prochain Batman serait une personne de couleur.

Dire au New York Times que c’était la première fois que ses deux fils étaient «vraiment enthousiasmés» par son travail.

«Ils apprécient les choses que je fais. Ils sont heureux pour moi. Ce sont de grands partisans », a-t-il déclaré.

«Mais ils préfèrent de loin voir Black Panther plutôt que 12 Years a Slave, soyons honnêtes.









«Donc, pour pouvoir écrire le prochain Batman, pour qu’ils sachent que ce prochain Batman va être noir, tout le monde sur la planète peut le détester, avoir un problème avec lui, le dénigrer, mais j’ai mon public et ils l’aime déjà.

Les fans sont enthousiasmés par la série, qui fait partie d’un «événement» de deux mois appelé DC Future State.

Timothy Fox est le fils séparé du directeur commercial de Bruce Wayne, Lucius Fox – et les mordus ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans le coin.

Timothy est apparu à l’origine dans Batman en 1979.

La saga verra également Jonathan Kent, le fils de l’homme d’acier, dans le rôle de Superman tandis que Yara Flor doit apparaître comme Wonder Woman, cela a été confirmé.