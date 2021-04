Apple travaillerait sur un nouvel iMac qui présenterait le plus grand écran de toute la gamme. La société vend actuellement un ‌iMac‌ de 21,5 pouces et 27 pouces, et le dernier rapport indique que le prochain ordinateur Apple portera un écran plus grand que 27 pouces. Les informations proviennent d’un pronostiqueur notable qui utilise le nom d’utilisateur «L0vetodream» sur Twitter. Dans un tweet privé (via MacRumors), il a été noté, le prochain « L’écran de ‌iMac est vraiment grand, plus grand que le plus grand. » Cela pourrait également signifier qu’Apple propose enfin un iMac 32 pouces similaire au moniteur Apple Pro Display XDR de la même taille. L’entreprise n’a pas encore confirmé cette évolution.

De vieux rapports ont souligné que le prochain iMac d’Apple pourrait également avoir un nouveau design, similaire aux bords plats de la gamme iPhone 12. Mark Gurman de Bloomberg avait précédemment déclaré que le prochain iMac amincirait les épaisses bordures noires autour de l’écran et éliminerait la zone de menton métallique importante au profit d’un design similaire au moniteur Pro Display XDR d’Apple. «Ces iMac auront un dos plat, s’éloignant de l’arrière incurvé de l’iMac actuel. Apple prévoit de lancer deux versions – les noms de code J456 et J457 – pour remplacer les modèles 21,5 et 27 pouces existants plus tard cette année, ont déclaré les gens, demandant à ne pas être identifiés car les produits ne sont pas encore annoncés, »l’ancien rapport ajoutée. Comme prévu, le nouvel iMac embarquera un chipset en silicone fabriqué par Apple (M1 ou supérieur) alimentant le bureau.

LIRE AUSSI: La refonte de l’iMac avec écran plat peut être proposée en cinq couleurs rétro: voici ce que nous savons

Pendant ce temps, Apple a annoncé qu’elle organiserait sa conférence annuelle mondiale des développeurs (WWDC) dans un format en ligne uniquement pour la deuxième année consécutive. L’événement aura lieu du 7 au 11 juin, alors que les cas de COVID-19 augmentent aux États-Unis. La WWDC21 devrait offrir un aperçu de l’avenir d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS et tvOS.