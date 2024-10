Le prochain antibiotique qui sauvera des vies pourrait être un virus sur votre brosse à dents

Il y a une foule de biodiversité qui se cache chez vous en ce moment. Les pommes de douche et les brosses à dents regorgent d’une collection de virus c’est si varié que beaucoup d’entre eux n’ont jamais été vus auparavant. Cependant, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter ni d’arrêter de vous baigner et de vous brosser les dents. Ces virus ne nous poursuivent pas. Au lieu de cela, ils s’attaquent à bactéries et pourrait nous aider à lutter résistance aux antibiotiques. Les résultats sont décrits dans une étude publiée le 9 octobre dans la revue Frontières des microbiomes.

Que sont les « phages » ?

Les micro-organismes de cette étude sont bactériophage ou « phage » pour faire court. Ces virus infectent et se reproduisent à l’intérieur des bactéries. Ils sont parmi les organismes les plus courants dans la natureet peut même combattre et détruire efficacement les bactéries résistantes à de nombreux médicaments. Les biologistes ont étudié les phages pour les utiliser dans les infections bactériennes résistantes aux antibiotiques potentiellement mortelles.

[Related: Virus observed sucking on another virus’ ‘neck’ for the first time.]

« La « prochaine frontière » de la microbiologie est celle des phages », co-auteur de l’étude et microbiologiste environnemental de l’Université Northwestern Erica M. Hartmann raconte Science populaire. « L’exploitation des phages pour des applications biotechnologiques ou médicales suscite beaucoup d’intérêt. La pénicilline provient du pain moisi. Il se pourrait que le prochain grand antibiotique soit basé sur quelque chose qui a poussé sur votre brosse à dents.

Opération Pottymouth 2.0

La nouvelle étude est une émanation de recherches antérieures baptisées Opération Pottymouth. Hartmann et ses collègues de l’Université du Colorado à Boulder ont caractérisé toutes les bactéries vivant sur brosses à dents et pommes de douche pour voir combien de microbes et de bactéries provenant des toilettes atterrissaient sur les brosses à dents et les pommes de douche.

«Nous avons mené une étude pilote dans laquelle les gens envoyaient leurs brosses à dents usagées et nous avons examiné les types de bactéries que nous y trouvions. Il est rassurant de constater que la plupart des bactéries présentes sur votre brosse à dents proviennent de votre bouche », explique Hartmann. « Pour l’étude actuelle, nous avons pu utiliser ces mêmes données, ainsi que celles d’une autre étude sur les pommes de douche, pour examiner non pas les bactéries mais leurs virus. »

Après avoir caractérisé les bactéries présentes dans les brosses à dents et les pommeaux de douche, l’équipe a utilisé le séquençage de l’ADN pour étudier les virus vivant sur ces mêmes échantillons. Au total, les échantillons contenaient plus de 600 virus différents et aucun échantillon de virus n’était identique. Ils ont constaté très peu de chevauchement entre les types de virus sur les pommes de douche et les brosses à dents et peu de chevauchement entre deux échantillons.

« Les brosses à dents et les pommes de douche abritent des phages qui ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant. Non seulement nous avons trouvé des phages différents sur les brosses à dents et les pommes de douche, mais nous avons également trouvé des phages différents sur chaque brosse à dents et sur chaque pomme de douche », explique Hartman. «Cette diversité est énorme, et ce n’est pas dû à quelque chose de spécifique aux brosses à dents ou aux pommes de douche. Il y a tellement de phages qui attendent d’être découverts.

Ils ont également remarqué davantage mycobactériophage que les autres types de phages. Ceux-ci sont connus pour infecter les mycobactéries, une espèce pathogène qui provoque lèprela tuberculose et les infections pulmonaires chroniques, entre autres maladies. Selon Hartmann, les chercheurs pourraient utiliser les mycobactériophages pour traiter, entre autres, ces infections.

[Related: In 1928, the discovery of ‘mold juice’ would go on to save 500 million lives.]

Pourquoi tu n’as pas besoin de paniquer

En réalité, les microbes sont partout et la plupart d’entre eux ne nous rendent pas malade. Il est également vrai que plus ils sont attaqués par des désinfectants, plus ils risquent de développer une résistance ou de devenir plus difficiles à traiter.

Hartmann recommande de tremper les pommes de douche dans du vinaigre ou du savon basique et de l’eau au lieu d’eau de Javel pour faire le ménage et éliminez l’accumulation de calcium. Il est également important de remplacer régulièrement les brosses à dents ou les têtes de brosse à dents. bonne hygiène dentaire. Hartmann met également en garde contre brosses à dents antimicrobiennesce qui peut conduire à des insectes résistants aux antibiotiques.

« Il est vraiment important de travailler avec les microbes, et non contre eux, afin de ne pas nous créer de problèmes plus graves, comme les superbactéries », explique Hartmann. « En restant curieux et en apprenant réellement sur les microbes qui nous entourent, nous serons en mesure de prendre de meilleures décisions sur des choses comme la façon dont nous concevons et entretenons nos pommes de douche et nos brosses à dents, et potentiellement faire de nouvelles découvertes révolutionnaires dans le processus. »