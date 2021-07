Le prochain Anthony Joshua ou Nicola Adams ? Rencontrez l’équipe de boxe de la Team GB pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 | Nouvelles de boxe

Frazer Clarke

Poids super-lourd

L’histoire du bien-être et le capitaine de l’équipe est son membre le plus grand et le plus expérimenté, qui s’est finalement qualifié pour les Jeux olympiques à la troisième fois de sa demande.

















0:27



Frazer Clarke peut-il imiter Anthony Joshua en tant que médaillé d’or olympique ?



Le super-poids lourd qui a raté Londres 2012 à Anthony Joshua puis Rio 2016 à Joe Joyce a déclaré à Sky Sports: « Continuez à travailler. Croyez en vous et entourez-vous de bonnes personnes.

« Ce n’est pas fini tant que ce n’est pas fini. C’est un message que je veux transmettre aux jeunes – parfois vous échouez au premier obstacle mais vous pouvez vous relever, recommencer. »

Clarke a remporté l’or aux Jeux du Commonwealth de 2018 pour rappeler qu’il est une menace majeure dans la division où Joshua a remporté l’or et Joyce a remporté l’argent.

Caroline Dubois

Poids léger

Daniel Dubois est un homme dangereux en pleine croissance dans le jeu professionnel, mais a régulièrement insisté sur le fait que sa jeune sœur est meilleure que lui.

✌️DOUBLE PROBLÈME DUBOIS👊 🌟La star amateur des poids légers Caroline Dubois se prépare pour les Jeux olympiques de Tokyo… et a admis qu’il était difficile de se qualifier le même jour où son frère Daniel se battait🤯 pic.twitter.com/ca66IED2ti – Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 30 juin 2021

Image:

Caroline Dubois a été inspirée à 11 ans en regardant Londres 2012



Caroline, à la voix douce, a remporté le Championnat d’Europe féminin de la jeunesse 2019 et la personnalité BBC Young Sports de l’année 2019 après avoir explosé sur la scène de la boxe amateur.

Elle est la plus jeune membre de l’équipe, âgée de 20 ans, de cinq ans et pense maintenant que le retard d’un an avant les Jeux olympiques lui a été bénéfique.

« C’était doux-amer », a-t-elle déclaré à Sky Sports. « Quand c’est arrivé, j’étais bouleversé et ennuyé. J’étais prêt, préparé, j’avais pris du poids. Je pensais que c’était la fin du monde. Après une longue année, je me rends compte que c’était le plan de Dieu – je suis plus âgé, plus mature, Je peux le sentir en moi. »

Cheavon Clarke

Poids lourd

Clarke est tombé amoureux de la boxe après des Jeux du Commonwealth infructueux en 2014 où il a représenté la Jamaïque, son pays de naissance.

Mais il a été persuadé de revenir et arbore maintenant un sourire jusqu’aux oreilles, déclarant à Sky Sports: « Mon style est un mélange entre Tyson, Roy Jones et Sugar Ray Robinson! »

Image:

Cheavon Clarke est le poids lourd de l’équipe GB



Doyen de l’équipe à 30 ans, il rayonne : « Je suis soulagé de m’être qualifié mais pas excité car je n’ai encore rien gagné. C’est comme ça que j’attaque les choses.

« Les Jeux olympiques ne sont mon rêve que depuis 2019. Je suis allé m’équiper pour les Jeux européens à Minsk et je me suis dit : ‘Yo ! Tu as autant d’équipement ? Tu es traité comme ça ? Imaginez aller à des Jeux olympiques !’

« Galal Yafai m’a dit : ‘On te donne tellement de matériel aux Jeux olympiques !’

« J’ai dit : ‘Frère, je vais aux Jeux olympiques !' »

Ben Whittaker

Léger-lourd

Anthony Joshua a regardé Whittaker s’entraîner et a été tellement impressionné qu’il a demandé où son style avait été appris. Joby Clayton, le parrain et entraîneur de Whittaker, fait maintenant partie de la formation d’entraîneur de Joshua.

Image:

Ben Whittaker, l’autoproclamé « se montrer ! »



Chanteur de R’n’B à ses heures perdues, Whittaker se décrit comme un frimeur (« Je ne peux pas m’en empêcher ! ») et est un étudiant en boxe amateur cubaine (« en gros une petite danse de samba »).

Il a déclaré à Sky Sports : « C’est bien d’être un olympien, bien d’avoir ce petit titre mais ça ne sert à rien de partir à moins que vous ne reveniez avec les fruits de votre travail.

« Tous les plus grands l’ont fait – Muhammad Ali, Roy Jones – donc je veux mettre mon nom sur cette liste. »

Karris Artingstall

Poids plume

Le chasseur Macclesfield s’est joint à l’armée pour briser un cycle de « déchirement » et « d’avoir des ennuis ». Ce n’est qu’une fois qu’elle s’est jointe qu’Artingstall a réalisé que la boxe était toujours une option sérieuse.

Image:

Karriss Artingstall est un membre actif de l’armée britannique



Représentant fièrement l’armée en tant qu’artilleur dans l’armée britannique, elle a remporté l’argent lors de son premier tournoi majeur, le Championnat d’Europe 2019.

« J’ai commencé la boxe à 15 ans mais je ne m’attendais pas à aller aux Jeux olympiques », a-t-elle déclaré à Sky Sports. « Quand j’ai fait l’équipe de la Team GB, j’ai pensé que je pouvais en tirer quelque chose. Voir toutes les photos [of former Olympic medallists] sur le mur? Je me suis dit ‘Je peux être comme eux – s’ils peuvent le faire, je le peux aussi’. »

Image:

Qui rapportera une médaille d’or de Tokyo ?



Charley Davison

Poids mouche

Connue sous le nom de «super-maman» au sein de l’équipe GB, la combattante de Lowestoft est revenue à la boxe en 2018 juste pour rester en forme après une pause de sept ans au cours de laquelle elle a eu trois enfants.

Image:

La mère de trois enfants, Charley Davison, a une histoire inspirante



Son aînée, dit-elle, rayonne de fierté que maman s’envole pour les Jeux olympiques.

Elle a remporté l’or aux championnats nationaux de boxe d’Angleterre 2019, juste un an après son retour, et fait maintenant tomber les barrières en tant que mère à l’intérieur du ring.

Peter McGrail

Poids plume

Le combattant de Liverpool est le boxeur le plus décoré de l’équipe GB et est le seul combattant à remporter une médaille à chaque tournoi majeur du cycle de Tokyo.

McGrail a remporté l’or aux Championnats d’Europe et aux Jeux du Commonwealth, et a deux médailles de bronze aux Championnats du monde.

« J’ai une médaille à chaque championnat majeur et Tokyo est une autre chance de le faire », a-t-il déclaré.

Pat McCormack

Poids welter

Le premier des jumeaux McCormack est un vétéran de Rio 2016 et est le champion d’Europe en titre.

Seul un cruel affrontement de têtes au deuxième tour de la finale du Championnat du monde 2019 a limité McCormack à une médaille d’argent.

Il a pris une certaine revanche en battant le même adversaire, le Russe Andrei Zamkovoï, pour se qualifier pour les Jeux olympiques.

Il est expérimenté et décoré et l’une des menaces les plus sérieuses de l’équipe GB pour le podium des médailles.

Image:

Les jumeaux Pat et Luke McCormack



Luc McCormack

Poids léger

Le deuxième jumeau McCormack participe à la même division que son frère pour Rio 2016.

En 2015, Luke et son frère Pat ne sont devenus que la deuxième paire de jumeaux à remporter les titres nationaux de boxe anglaise Elite le même jour.

Luke est médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth de 2018 et aux Jeux européens de 2019 et médaillé d’or aux Championnats de l’UE masculins 2019.

Lauren Prix

Poids moyen

Son rêve a toujours été d’être une olympienne – mais elle ne savait pas quel sport pratiquer.

Price a remporté 52 sélections en tant que footballeur pour le Pays de Galles et est également champion du monde de kickboxing.

Image:

Lauren Price a 52 sélections pour le Pays de Galles en tant que footballeur



Maintenant dans son troisième sport, elle est championne du monde et d’Europe en titre. En 2019, elle n’est devenue que la troisième femme britannique à devenir championne du monde.

« En tant que kickboxeuse, j’ai toujours été meilleure avec mes mains qu’avec mes jambes », a-t-elle déclaré à Sky Sports.

« Maintenant, ma vitesse et mon jeu de jambes font partie intégrante du jeu, donc je ne sais pas si cela vient de mon football.

« Je suis très rapide, très technique, je monte et sort, je suis très adroit. »

Galal Yafaï

Poids mouche

Ce seront les troisièmes Jeux olympiques pour la famille Yafai – Galal a participé à Rio 2016 et son frère Kal était à Pékin 2008 avant de devenir champion du monde en tant que pro.

Image:

Galal Yafai est un vétéran de Rio 2016



« Les derniers Jeux olympiques ont été importants pour moi », a-t-il déclaré à Sky Sports. « J’étais en train de travailler [a full-time job] juste un an avant. J’étais un débutant dans l’équipe, puis soudain j’étais dans l’avion pour Rio. J’ai de bons et de mauvais souvenirs, j’ai perdu contre le champion du monde cubain.

« Les derniers JO ? Je n’ai pas été ébloui par tout le scénario.

« Je suis un double olympien mais Kal et Gamal me donnent des conseils comme si j’étais un novice ! C’est super pour moi. Kal a participé aux Jeux olympiques avant moi et est un ancien champion du monde. Tous les conseils que je peux obtenir le seront uniquement. rends-moi meilleur. »